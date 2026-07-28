GIOVANE DI GALATONE ARRESTATO PER SPACCIO DI DROGA DA CASA SUA

Report della Questura di Lecce ____________

Galatone: la Polizia di Stato arresta un ventenne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un ventenne, residente a Galatone, ritenuto responsabile dell’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di una segnalazione anonima giunta al centralino del Commissariato di P.S. di Nardò (nella foto sopra, ndr) alle ore 07:30 circa, nella quale veniva indicata un’attività di spaccio presso l’abitazione del giovane, situata a Galatone, caratterizzata da un insolito viavai di persone, nella giornata di sabato 25 luglio, sono stati avviati tutti gli accertamenti. Le verifiche preliminari hanno evidenziato che il soggetto annoverava già precedenti di polizia specifici in materia di stupefacenti.

Così, gli agenti si sono recati presso il domicilio del ventenne. All’interno dell’abitazione era presente il padre del ragazzo che, ha contattato telefonicamente il figlio invitandolo a rientrare a casa. Giunto sul posto dopo circa quaranta minuti, il giovane è stato edotto circa l’esecuzione di una perquisizione domiciliare. Durante il controllo dell’immobile, i poliziotti hanno percepito un forte odore di sostanza stupefacente proveniente dal corridoio della zona notte. All’interno della camera da letto occupata dal giovane è stato inizialmente individuato, sul davanzale della finestra, un contenitore in plastica trasparente contenente 113 gr. di marijuana.

Successivamente, presi da sospetti per alcuni rumori provenienti dall’interno della stanza, gli agenti sono rientrati nella camera interrompendo il tentativo del 20enne di disfarsi di un bilancino elettronico mettendolo fuori dalla finestra. Ritenendo che altro materiale potesse essere stato lanciato verso la proprietà confinante, i poliziotti, previa autorizzazione della proprietaria del giardino adiacente, hanno effettuato una verifica nell’area sottostante. All’interno di un trampolino da giardino per bambini sono state rinvenute quindici barrette solide sigillate contenenti 784 gr di hashish e una busta in plastica ermetica contenente 46 dosi della medesima sostanza, per un peso di ulteriori 54 gr.

L’attività di ricerca ha consentito di rinvenire anche sul tetto dell’abitazione 22 piantine di marijuana, dell’altezza di circa dieci centimetri, collocate in vasi di plastica. All’interno della camera da letto sono stati inoltre recuperati un barattolo contenente 100 gr di cocaina, undici semi di marijuana, tre bilancini di precisione, materiale destinato al confezionamento delle dosi e una pistola giocattolo priva del tappo rosso di sicurezza.

Nel corso delle perquisizioni è sopraggiunta la madre del ventenne, la quale ha consegnato spontaneamente la somma complessiva di 40.240,00 euro in banconote di vario taglio, custodita in varie zone della casa. Il soggetto è stato dichiarato in stato di arresto.

Tutto il materiale rinvenuto, il telefono cellulare del giovane e la somma di denaro sono stati sottoposti a sequestro (nella foto sotto, ndr). Le piantine di marijuana sono state estirpate e poste a disposizione dell’Autorità Giudiziaria insieme al resto del materiale sequestrato.

Informato dei fatti, il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale Ordinario di Lecce ha disposto che l’arrestato, espletate le formalità di rito, venisse condotto presso la propria abitazione al regime degli arresti domiciliari.

Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.

Lecce, 28 luglio 2026

Category: Cronaca