IL FILM “L’ultimo scrivano” DI ANTONIO NUZZACHI PRESENTATO A SANTA CESAREA TERME DOMENICA 9 AGOSTO

L’estate si accende con le luci del cinema: un evento straordinario presso l’Albergo Palazzo di Santa Cesarea Terme

Una serata speciale di proiezione live, all’insegna del cinema di qualità e delle emozioni autentiche, con la presentazione del film “L’ultimo scrivano”.

Presentatrice: dott.ssa Laura De Mitri

Ospiti: Regista Antonio Nuzzachi (nella foto, ndr)

Stilista Daniela Melcore

Il 9 agosto alle ore 21.30, le suggestive atmosfere di Santa Cesarea Terme saranno animate da un evento cinematografico unico nel suo genere. L’Albergo Palazzo ospiterà la Writerforlifestyle Community, diretta dal regista prof. Antonio Nuzzachi (Docente ad Honorem del Polo Accademico Internazionale-PAI), un progetto culturale e accademico, nato con una missione: divulgare la scienza attraverso l’arte, la letteratura e la cinematografia per la crescita personale e l’empowerment.

Un viaggio tra radici, identità e riscoperta nel cuore del Salento

Diretto e interpretato da Antonio Nuzzachi, “L’ultimo scrivano” è un dramma intenso che invita gli spettatori a riflettere sulla ricerca di sé stessi e sulle proprie origini. Ambientato tra le coste mozzafiato del Salento, il film racconta la storia di Ariel De Costa, uno scrittore di successo che, attraverso un’imprevista eredità, intraprende un viaggio di riscoperta delle proprie radici e di rinascita personale.

Un approccio innovativo alla narrazione

Un elemento distintivo di questa produzione è l’uso innovativo degli smartphone come strumenti di ripresa, scelti dal regista per catturare con autenticità e intimità le emozioni dei personaggi. Questo approccio, apparentemente semplice, rende la storia ancora più vicina al pubblico, creando un legame diretto e coinvolgente con le immagini e le sensazioni trasmesse.

Una storia di scoperta e rivelazioni

Il protagonista, Ariel, riceve una telefonata che gli rivela un’eredità inattesa: un casolare nel cuore del Salento. Spinto dalla voglia di conoscere le proprie origini, si immerge nel passato familiare, confrontandosi con un segreto custodito dal nonno e che cambierà per sempre il suo destino. Durante il soggiorno, un incontro con Grazia De Costa, interpretata dall’attrice Maria Grazia Leuzzi, svela un legame nascosto e apre le porte a rivelazioni sorprendenti, culminando nella scoperta di un manoscritto che rivela la vera identità del nonno: un leggendario scrivano nobile, custode di una tradizione autentica.

Un messaggio di autenticità e rinascita

Il film si configura come un racconto di crescita e di riconciliazione con le proprie radici. “L’ultimo scrivano” invita a riscoprire l’importanza di ascoltare il proprio cuore, di essere fedeli a sé stessi e di valorizzare le proprie origini come fonte di autenticità e benessere interiore.

Un tributo al cuore del Salento

Le riprese, svolte tra le incantevoli spiagge e i paesaggi rurali di questa terra ricca di storia e di emozioni, rendono il film un vero e proprio omaggio al territorio salentino, con le sue atmosfere uniche che si sposano perfettamente con la narrazione di un viaggio interiore.

Un evento da non perdere

Il 9 agosto, presso l’Albergo Palazzo di Santa Cesarea Terme, alle ore 21.30 l’evento live di “L’ultimo scrivano” promette di emozionare e coinvolgere il pubblico, offrendo un’esperienza cinematografica che va oltre la semplice proiezione. Una notte di cultura, emozioni e riflessioni, all’insegna del cinema di qualità e della bellezza del Salento.

Un progetto di grande impatto culturale

Con questa iniziativa, la Writerforlifestyle Community mette in luce il valore di un cinema che parla di autenticità, di radici e di rinascita, offrendo al pubblico un’occasione unica di vivere il cinema in modo immersivo e coinvolgente.

Il Cast

Antonio Nuzzachi

Maria Grazia Leuzzi

Elisabetta Nuzzachi

Giuseppe Guglielmo

Simona Sbarro

Laura De Mitri

Rudi Negro

Tommaso Mariano

Anna Rita Cucinelli

Rebecca Musio

Simona Calori (Voce narrante)

Daniela Melcore (Stilista)

Sayen (Cavalla di Ariel)

Non mancate a questo appuntamento estivo: “L’ultimo scrivano” vi aspetta per regalarvi un viaggio emozionale nel cuore pulsante del Salento, tra storie di vita, segreti e riscoperta di sé.

Category: Cultura, Eventi