DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’  30 LUGLIO 2026

Buongiorno!

Oggi è giovedì 30 luglio 2026.

Santa Giuditta.

A Strudà la pianista Valeria Fasiello compie 33 anni: tanti auguri!

A Lecce l’ avvocato Stefano Gallotta compie 58 anni: tanti auguri!

Nel 1938 L’industriale Henry Ford riceve da Adolf Hitler il titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine dell’Aquila Tedesca, che è la più alta onorificenza del regime nazional-socialista conferibile ad uno straniero, per l’impegno della sua filiale Ford in Germania nel rifornire l’esercito di mezzi blindati e nel donare tutti gli utili alla causa nazional-socialista.

MADRE NATURA (consigli ritrovati nel baule della nonna):

CURA DEI CAPELLI:

Se avete i capelli aridi e spezzati, con un batuffolo imbevuto d’olio d’oliva, ungete la capigliatura. Pettinatela e raccoglietela in alto, coprendola con una cuffia o un vecchio foulard (ai tempi nostri, prendiamo una striscia di pellicola).

Sarebbe meglio, fare quest’applicazione prima di andare a dormire e tenerla per tutta la notte. L’indomani mattina si lava la testa.

“NONNA” NE SAPEVA UNA PIU’ DEL DIAVOLO! E sono consigli utilissimi, ma, anche, rimedi che fanno sbellicare dalle risate.

Proverbio salentino: LA TROPPA CONFIDENZA FACE PERDERE LA CRIANZA

La troppa confidenza fa perdere l’educazione.

Una certa distanza va posta sopratutto tra giovani e anziani, tra studenti e insegnanti, tra allievi e maestro.

Non sarebbe male se nella scuola, ma anche nell’attuale società, si facesse tesoro dell’insegnamento di questo vecchio modo di dire.

Category: Costume e società