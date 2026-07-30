DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 30 LUGLIO 2026
Buongiorno!
Oggi è giovedì 30 luglio 2026.
Santa Giuditta.
A Strudà la pianista Valeria Fasiello compie 33 anni: tanti auguri!
A Lecce l’ avvocato Stefano Gallotta compie 58 anni: tanti auguri!
Nel 1938 L’industriale Henry Ford riceve da Adolf Hitler il titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine dell’Aquila Tedesca, che è la più alta onorificenza del regime nazional-socialista conferibile ad uno straniero, per l’impegno della sua filiale Ford in Germania nel rifornire l’esercito di mezzi blindati e nel donare tutti gli utili alla causa nazional-socialista.
MADRE NATURA (consigli ritrovati nel baule della nonna):
CURA DEI CAPELLI:
Se avete i capelli aridi e spezzati, con un batuffolo imbevuto d’olio d’oliva, ungete la capigliatura. Pettinatela e raccoglietela in alto, coprendola con una cuffia o un vecchio foulard (ai tempi nostri, prendiamo una striscia di pellicola).
Sarebbe meglio, fare quest’applicazione prima di andare a dormire e tenerla per tutta la notte. L’indomani mattina si lava la testa.
“NONNA” NE SAPEVA UNA PIU’ DEL DIAVOLO! E sono consigli utilissimi, ma, anche, rimedi che fanno sbellicare dalle risate.
Proverbio salentino: LA TROPPA CONFIDENZA FACE PERDERE LA CRIANZA
La troppa confidenza fa perdere l’educazione.
Una certa distanza va posta sopratutto tra giovani e anziani, tra studenti e insegnanti, tra allievi e maestro.
Non sarebbe male se nella scuola, ma anche nell’attuale società, si facesse tesoro dell’insegnamento di questo vecchio modo di dire.
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