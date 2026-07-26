LA TERZA AMICHEVOLE DEL LECCE

(Rdl) ________________ Ieri sera a Fürstenfeld, in Austria, il Lecce – in ritiro precampionato – ha giocato la terza amichevole stagionale contro la NK Istra, squadra (nella foto) della serie A della Croazia. Per quel che conta, il risultato è stato un pareggio per 2 a 2, gol giallorossi di Stulic su rigore e Maleh.

Qui di seguito il tabellino:

Lecce: Falcone © (16’ st Penev), Gaspar (16’ st Tiago Gabriel), Siebert (16’ st Jean), Štulić (16’ st Esteban), N’Dri (32’ st Ubani), Veiga (32’ st Kovac), Gallo (16’ st Ndaba), Coulibaly (16’ st Maleh), Onyemachi (1’ st Laerke), Pierotti (16’ st Fofana), Ngom (16’ st Gorter). A disposizione: Lupo. Allenatore: Eusebio Di Francesco

NK Istra: Kolić ©, Nasraoui (19’ st Miettinen), Šepić (42’ st Ukich), Frederiksen, Albarracin (19’ st Doumbia), Škafar-Zuzić, Kablar, Kumar (32’ st Momoh) Hrvatin (32’ st Kadušić) Šaranić (28’ st Ahmeti), Jaganjac. A disposizione: Paus-Kunšt, Ayuma, Gorican, Bangura, Taraba, Celija. Allenatore: Javier Cabello

Marcatori: 38’ pt Jaganjac, 5’ st Štulić (Rig.), 19’ st Maleh, 40’ st Ahmeti

Non hanno preso parte alla gara: Früchtl, Berisha, Gandelman, Burnete e Kaba.

L’U.S. Lecce comunica che

Il rientro in sede dall’Austria dei giallorossi che avverrà mercoledì 29 luglio al termine della partita amichevole con l’NK Bistrica (inizio ore 16:00 al C.S. di Fürstenfeld).

Il quinto test amichevole, in programma sabato 01 agosto alle ore 11:30, si disputerà infatti al DEGHI Center di San Pietro in Lama (LE) con la formazione Primavera.

L’accesso sarà libero fino ad esaurimento della capienza dell’impianto sportivo e sarà il modo di incontrare i tifosi in vista dell’inizio del nuovo campionato di Serie A.

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LA RICERCA nel nostro articolo del 23 luglio scorso

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