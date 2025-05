SI’, “A basciu lu Salentu nui bruciamu cu llu reggae”. E ADESSO STRIUNIZZO, ANCH’EGLI MORSO DALLA TARANTA “de lu Ragga rranciatu”, RINNOVA E RILANCIA LA TRADIZIONE CON “Mave pizzecatu” – video (BELLA LOCATION E NOTE SUGGESTIVE)

Nota stampa della casa discgrafica ____________

“Mave pizzecatu” il nuovo singolo e video di Striunizzo distribuito dalla label indipendente pugliese Adriatic Sound Productions.

Il brano prodotto e suonato da Papa Leu per Adriatic Sound e Petra De Sule, arrangiato insieme ai musicisti Davide Donno, Maestro Garofalo e Fossa Drummer.

“Mave pizzecatu”è il nuovo brano di Striunizzo, un mix coinvolgente di sonorità salentine e giamaicane.

È la musica come transizione tra il mondo reale e quello immaginario, dove ogni nota e battito sono capaci di far ballare e “viaggiare” in uno stato quasi di trans; così come in passato la pizzica era in grado di “guarire” uomini e donne “tarantati” dagli effetti del morso del ragno, oggi la musica reggae nel Salento rappresenta un modo per “essere liberi”.

Sin dall’inizio degli anni ’90 i sociologi Georges Lapassade e Piero Fumarola hanno individuato il forte legame tra raggamuffin e taranta, l’esperienza dei Sud Sound System e della Salento Posse è diventata così oggetto di analisi e dibattiti nelle università italiane dove si è riconosciuta la nascita di un nuovo stile autentico ma nel solco della tradizione: il “Taranta-muffin” nel quale il tamburello e alcuni degli strumenti tipici della tradizione locale si mischiano alle sonorità ipnotiche giamaicane.

E Striunizzo si sente proprio così, pizzicato dalla taranta de “lu Ragga rranciatu”.

La nostra eredità culturale e, in particolare, musicale non può essere cancellata, Striunizzo mette in atto un’operazione di ritorno al passato con gli elementi che, ancora oggi, legano i salentini alle loro tradizioni: “e allora sona tamburieddru, perché tie si la radice e lu fuecu de lu Salentu..”, questo canta Andrea Nuzzo in arte Striunizzo.

La strumentale composta da Papa Leu e arrangiata insieme a Fossa Drummer alla batteria, maestro Garofalo al piano e fisarmonica, e il tamburo di Davide Donno, richiama lo stile old school dancehall dei primi anni 2000, caratterizzato dai tradizionali suoni della pizzica salentina. Il brano è stato registrato e mixato da Papa Leu all’Adriatic Sound Studio, il master è stato curato da Jemoi J-Twiss Monteith presso il Clearsonix Music Studio in Jamaica.

Il video è diretto dal regista Mosè Ferrari e montato da Maria Gabriella Palumbo girato a Galatina, paese originario dell’artista, un tempo meta di pellegrinaggio delle tarantate che si recavano alla cappella di San Paolo di palazzo Tondi per ottenere la guarigione dal santo. Nello scenario di piazzetta Orsini con la facciata della Basilica di Santa Caterina, rivive una classica ronda di pizzica insieme al gruppo Scazzacatarante mixata alla tradizione del sound system e della dancehall giamaicana.

“Mave Pizzecatu” il nuovo singolo e video di Striunizzo sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 23 Maggio 2025.

Buon ascolto e buon viaggio a tutti voi

MAVE PIZZECATU

(A. Nuzzo, A. Garofalo, A. Miglietta, R. Leo)

(singolo)

Titolo: Mave Pizzecatu

Artista: Striunizzo

Produced by: Raffaele “Papa Leu” Leo for

Adriatic Sound & Petra De Sule

Drum: Fossa Drummer

Bass & Guitars: Papa Leu

Keyboards: Maestro Garofalo

Tamburo: Davide Donno

Mixed by: Raffaele “Papa Leu” Leo at Adriatic Sound Studio

Mastered by: Jemoi “J.Twiss” Monteith at Clearsonix Studio Jamaica

Artwork by: Emanuele “Rankin Lele” Tafuro

Streaming & download: https://hypeddit.com/4glthv

MAVE PIZZECATU (video)

Prodotto da: Adriatic Sound & Petra de Sule

Regia e Fotografia: Mosè Ferrari

Montaggio e Color: Maria Gabriella Palumbo

Ballerine: Elisa Costantini, Giorgia Margiotta, Giusy Rizzo,

Irene Scarlino, Francesca Vincenti;

Gruppo Scazzacatarante: Tony De Giorgi, Pantaleo De Pascalis,

Davide Donno, Matteo Gaballo, Roberto Margari;

Un ringraziamento speciale a:Francesca Tundo, Fra’ Rocco, Barry Robison,

Gigi Selekta, Rankin Lele, Papa Leu, Mr. P, Morello Selecta,

Mario Lanza, Roberto Manni, Fiorenzo Lupo.

Official video: https://www.youtube.com/watch?v=pM_ELMP-IE4

Data di pubblicazione digitale + video: 23 Maggio 2025

