DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, ANCHE LA DECISIONE DEFINITIVA DEL TRIBUNALE DI MILANO DA’ RAGIONE AI CITTADINI: CHIUDERE L’ILVA (CON QUALCHE SE E CON QUALCHE MA). PERO’ FORSE QUESTA E’ LA VOLTA BUONA
(Rdl) ______________ Il primo pronunciamento, il 26 febbraio scorso: il Tribunale di Milano, chiamato a pronunciarsi nel merito sull’applicazione del ricorso dei cittadini di Taranto già accolto dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea il 25 giugno 2024, aveva deliberato che l’impianto ex Ilva è pericoloso per la salute pubblica e va chiuso. Il decreto non era però ancora esecutivo: poteva essere impugnato dall’azienda, cui i giudici milanesi, che avevano l’ultima parola dopo un lungo iter giudiziario, hanno dato tempo fino al 24 agosto prossimo.
L’ 8 luglio scorso il Tribunale si era riservato di decidere sui due ricorsi nel frattempo giunti sul decreto: quello dell’ex Ilva che ne chiedeva l’annullamento, mentre l’associazione dei cittadini ne chiedeva il “rafforzamento”, vale a dire che la chiusura fosse rapportata a cause inquinanti aggiuntive oltre a quelle già considerate.
Questa mattina, lunedì 27 luglio 2026, l’ulteriore decisione del Tribunale di Milano: l’impianto industriale va chiuso entro novanta giorni e potrà ritornare a produrre solo se sarà rimosso integralmente l’amianto presente negli impianti e solo se saranno adottate le misure necessarie per ricondurre le emissioni delle polveri sottili entro limiti di sicurezza. Tutte cose che, pur ammettendo che si voglia e si possa farle, richiederebbero tempi lunghi (nella foto d’archivio, scattata dall’associazione Genitori Tarantini il 25 gennaio 2025, gli effetti del Mostro sulla città).
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LA RICERCA nel nostro articolo del 26 febbraio scorso
LA DOCUMENTAZIONE nel nostro articolo del 25 gennaio 2025
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ALCUNE PRECISAZIONI .
La Corte di Appello di Milano ha deciso con un decreto (e non con una sentenza) che già da oggi devono avviarsi le opere per fermare l’area a caldo entro 90 giorni, come da noi richiesto ( termine ritenuto necessario per fermarli in sicurezza già all’epoca del sequestro del 2012 da parte della GIP Patrizia Todisco).
Gli impianti potranno essere riattivati solo dopo avere completato la totale rimozione dell’amianto ed avere predisposto ogni misura necessaria ad abbattere le polveri sottili
Il decreto non è impugnabile in Cassazione perchè non passa in giudicato come una sentenza, bensì può essere modificato o revocato dallo stesso giudice che lo ha emesso, in presenza di rilevanti novità sopravvenute.
Facciamo due esempi. Se rimuoveranno tutto l’amianto potranno chiedere la revoca del decreto. Se limiteranno la produzione a due milioni di tonnellate/anno potranno chiedere la modifica del decreto sostenendo che con quel livello produttivo le polveri sotttili sono tollerabili.
Lo faranno? E’ una ipotesi solo teorica che si scontra con la realtà poichè , in pratica, potrebbe sopravvivere un solo AFO dopo avere rimosso da esso l’amianto, cioè fra un paio di anni e dopo avere speso non meno di 700/800 milioni di euro.
Oltretutto , alla fine, si avrebbe un solo AFO in funzione senza nemmeno avere realizzato la decarbonizzazione.
Rimuovere l’amianto da tutti gli altoforni e ridurre le emissioni delle polveri sottili con la produzione a 6 mil/tonn è pura fantascienza. Forse non basterebbero otto miliardi di euro e 5 anni di tempo.
Tuttavia con ILVA mai dire mai. Vedremo cosa deciderà la banda bassotti . Come nei fumetti, ci si può aspettare di tutto.
Il conto alla rovescia comincia da oggi , da domani saranno 89 giorni. Quindi il termine è certo , non lasciato indefinito come aveva stabilito il Tribunale che aveva ordinato solo un riesame dell’AIA entro il 24 agosto.
Un ennesimo decreto salva Ilva servirebbe soltanto a prendere un poco di tempo, giusto quello necessario a farlo disapplicare da parte del giudice ordinario in via di urgenza perchè violerebbe la sentenza della Corte di Giustizia Europea.
Insomma dopo tanti scacchi questa volta lo scacco è matto!
Possono studiarci quanto vogliono, a questo giro non ne usciranno, anche considerando il loro QI.