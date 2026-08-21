DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 21 AGOSTO 2026
Buongiorno!
Oggi è giovedì 21 agosto 2025.
San Pio X Papa.
A Lecce, l’ avvocato Antonio Todisco compie 71 anni: tanti affettuosi auguri!
E buon compleanno al presidente dell’ associazione ‘Sportello dei Diritti’ Giovanni D’ Agata, che, sempre oggi, sempre a Lecce, ne compie 70.
.
Come oggi, trentacinque anni fa, la Lettonia, capitale Riga, si dichiarò indipendente dall’Unione Sovietica.
Il limone, ricco di acido ascorbico – vitamina C – è notoriamente molto usato in tanti modi. Notevoli sono le sue proprietà dissetanti, rinfrescanti, antireumatiche, astringenti. Cura l’emicrania provocata da cattiva digestione: mezzo, spremuto in una tazzina di caffè. Sempre mezzo, in una tazza di camomilla, serve contro il mal di stomaco.
TISANA DI LIMONE: si prepara tagliando un limone a fette sottili e versandivi sopra in una tazza acqua bollente, aggiungendo zucchero a piacere e lasciando in infusione fino al raffreddamento.
RISO AL LIMONE, cena leggera, quanto salutare, ricca di sostanze nutrienti e depurative. Cuocete 70-80 grammi di riso, scolate, condite con olio extravergine di oliva, succo di limone, grana grattuggiato ed un’abbondantissima spolverata di prezzemolo fresco tritato.
Per esagerare, alla fine spicchi di una mela tagliati a fette spruzzate con quache goccia di limone.
Proverbio salentino: LI SORDI TE FANNU RICCU BEDDHU E SAPUTU
Insomma, chi ha i soldi ha tutte le virtù.
Category: Costume e società