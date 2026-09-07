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IL SALENTO CONTINUA A BRUCIARE, ALTRI DUE FRONTI DI FUOCO A RUFFANO E A GEMINI / AGGIORNAMENTO

| 7 Settembre 2026 | 0 Comments

(Rdl) _________________ Sono stati contenuti e domati i due nuovi fronti di fuoco sviluppatisi dal primo pomeriggio di ieri, a Ruffano e a Gemini, frazione di Ugento, grazie all’intervento di uomini e mezzi dei Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Croce Rossa Italiana.

A Ruffano e campagne vicine del territorio di Casarano (nella foto) sono andati distrutti numerosi ettari di macchia mediterranea e ulivi; lo stesso, numerosi ettari di macchia mediterranea e ulivi a Gemini.

Ribadiamo, dopo opportune verifiche nel nostro archivio: si tratta di zone entrambe già ripetutamente e pesantemente colpite da roghi nel corso di questa terribile estate salentina. _________________

LA RICERCA nel nostro articolo di ieri

IL SALENTO CONTINUA A BRUCIARE, ALTRI DUE FRONTI DI FUOCO QUESTO POMERIGGIO, A RUFFANO E A GEMINI

Category: Cronaca

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