OSTUNI, ANZIANO IN BICI TRAVOLTO E UCCISO DA AUTOMOBILISTA PIRATA

(Rdl) _________________ Ieri sera c’è stato un tragico incidente stradale mortale sulla provinciale che da Ostuni porta a Carovigno. La vittima è Giuseppe Petraroli, 78 anni, di Ostuni. E’ stato investito da un’automobilista che poi si è allontanato senza prestare soccorso. L’anziano è stato portato in ospedale dai sanitari del 118, ma è morto poco dopo il suo ricovero a causa della gravità delle lesioni riportate.

L’investitore è stato rintracciato nella notte e arrestato. Il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Brindisi – che ha aperto un ‘indagine – ha disposto per lui i domiciliari.

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