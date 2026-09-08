TAURISANO, LA POLIZIA ARRESTA SPACCIATORE IN FLAGRANZA DI REATO

Report della Questura di Lecce _________________

Nella settimana dal 31 agosto al 6 settembre 2026, la Polizia di Stato ha attuato un piano straordinario di controllo del territorio, predisposto dal Questore della provincia di Lecce, Dr. Giampietro Lionetti, volto a rafforzare la vigilanza nelle aree cittadine a più alta densità criminale e nei contesti considerati a rischio, coinvolgendo settori operativi e info-investigativi.

I servizi sono stati predisposti per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, la criminalità minorile, i reati predatori e l’irregolarità legata ai negozi di vicinato, interessando sia i quartieri periferici sia le aree del centro storico frequentate durante la cosiddetta movida e hanno visto l’impiego degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Meridionale”, coordinati dai Dirigenti dei servizi nei territori di Lecce.

Nel capoluogo, i poliziotti si sono concentrati sulle zone Mazzini, Leuca, Rudiae-San Pio, Borgo Pace e Castromediano, con specifici passaggi ed elenchi di pattugliamento presso i luoghi d’aggregazione giovanile e gli obiettivi sensibili, quali uffici postali, sportelli bancari, supermercati ed esercizi commerciali. Un’attenzione particolare è stata rivolta all’area della stazione ferroviaria e relative vie limitrofe, per garantire la vigilanza in presenza di soggetti senza fissa dimora e fermare persone con precedenti o ritenute pericolose.

A conclusione delle operazioni programmate sul territorio, il bilancio complessivo dell’attività svolta ha registrato il controllo di 3.287 persone e 1.405 veicoli.

Inoltre, la Polizia di Stato ha tratto in arresto in flagranza di reato un uomo nato nel 2004, residente a Taurisano, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 7 settembre, intorno alle ore 20, una pattuglia del Commissariato di P.S. Taurisano ha notato il giovane alla guida della propria autovettura di colore nero. Il soggetto era già noto alle forze dell’ordine e, a seguito di segnalazioni confidenziali, i poliziotti sono venuti a conoscenza della sua presunta attività di spacciatore per conto di pregiudicati locali.

Nel corso del controllo del veicolo, gli agenti hanno individuato vicino al freno di stazionamento un sacchetto di carta contenente un barattolo in vetro trasparente. All’interno erano custodi cinquantasei involucri sigillati con nastro isolante di vario colore, contenenti complessivamente 24,34 grammi di sostanza presunta del tipo cocaina e crack. In particolare, il barattolo racchiudeva quindici involucri con nastro blu per 7,44 grammi di crack, sedici con nastro rosso per 5,60 grammi di crack, quindici con nastro marrone per 5,30 grammi di cocaina e dieci con nastro bianco per 6,00 grammi di cocaina.

La successiva perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire all’interno del bagagliaio dell’auto un coltello da cucina con manico nero della lunghezza totale di 22 centimetri e lama fissa di dodici centimetri, oltre a uno smartphone. Le operazioni sono poi proseguite presso il domicilio del fermato, dove, all’interno del cassetto di un comodino della camera da letto, sono stati trovati una busta contenente 3,90 grammi di hashish e un rotolo di nastro isolante bianco.

Tutto il materiale rintracciato è stato sottoposto a sequestro e repertato a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il giovane è stato accompagnato presso gli uffici del Commissariato per i rilievi dattiloscopici a cura della Polizia Scientifica.

Il Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce ha disposto la traduzione del soggetto presso la casa circondariale “Borgo San Nicola” di Lecce.

Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.

Lecce, 8 settembre 2026

Category: Cronaca