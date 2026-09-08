PROVVEDIMENTI DEL QUESTORE DI LECCE GIAMPIETRO LIONETTI NEI CONFRONTI DI PERSONE RITENUTE PERICOLOSE

Report della Questura di Lecce _________________

Polizia di Stato. Emessi dal Questore dieci avvisi orali e sei fogli di via obbligatori

Nell’ambito delle attività dirette alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nella provincia di Lecce, il Questore di Lecce, Dr. Giampietro Lionetti, su proposta degli uffici territoriali della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, ha adottato nel corso dell’ultima settimana sedici misure di prevenzione personale nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi, emettendo dieci avvisi orali e sei fogli di via obbligatori.

Per quanto concerne i provvedimenti di avviso orale, le misure hanno interessato diversi soggetti gravati da plurimi pregiudizi penali e di polizia. Tra questi figura un uomo di Campi Salentina con precedenti per lesioni, reati sugli stupefacenti e condotte di guida pericolosa prive di patente e con omissione di soccorso a seguito di sinistro.

Analoghi provvedimenti sono stati notificati a Melissano e Nardò, a due uomini già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, resistenza a pubblico ufficiale.

L’attività di prevenzione ha riguardato inoltre Matino, nei confronti di un destinatario di un arresto per violazione dell’allontanamento dalla casa familiare e reiterati maltrattamenti, Monteroni e Racale. Emesso avviso orale anche nei confronti di un uomo di San Donato di Lecce e uno di Galatina, entrambi dediti a condotte che spaziano dai reati finanziari e di maltrattamento in famiglia ai reati contro la persona ed armi, e Tricase, nei confronti di un presunto autore di frodi e reati informatici.

Contemporaneamente, il Questore ha firmato sei fogli di via obbligatori che hanno colpito il presunto autore di un furto all’interno di uno stabilimento balneare e un uomo di Monteroni responsabile di una fuga in scooter a forte velocità nel centro urbano, per i quali è scattato il divieto di ritorno a Porto Cesareo per tre anni.

Un divieto di tre anni di rientro nel comune di Melissano è stato disposto per un uomo di Ugento che ha innescato un inseguimento con le forze dell’ordine rifiutando gli accertamenti alcolemici, mentre a Gallipoli non potrà fare ritorno per tre anni un uomo della provincia barese individuato quale presunto autore di un furto in abitazione preceduto dalla sottrazione delle chiavi all’interno di un’autovettura regolarmente parcheggiata presso il locale ospedale.

nfine, la misura del divieto di ritorno per tre anni dal comune di Ugento è stata notificata a un uomo di Racale resosi responsabile di un furto. Infine, a Lecce una donna è stata allontanata dal capoluogo con divieto di rientro per dodici mesi a causa di gravi condotte contrarie alla pubblica decenza registrate nell’area dello scalo ferroviario.

Lecce, 8 settembre 2026

Category: Cronaca