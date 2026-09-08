UN LECCE IMBARAZZANTE ESCE SCONFITTO GIUSTAMENTE A CAGLIARI

(Rdl) _________________ Il Lecce torna dalla Sardegna a mani vuote, senza punti, senza – di nuovo – aver segnato, ma soprattutto, purtroppo, dopo una prestazione confusionaria, senz’arte, nè parte, di una squadra senza capo, nè coda, che è apparsa scombinata, sconclusionata, deludente.

Non che il Cagliari abbia fatto sfaceli: ma i padroni di casa sono apparsi lucidi, determinati, intraprendenti, e, a differenza degli ospiti, che hanno fatto fatica per tutta la partita sia a costruire, sia a tirare in porta, ficcanti e pericolosi. Quanto basta, e avanza, insomma, per legittimare il risultato di 1 a 0, che nel punteggio sta pure stretto al Cagliari. Dopo aver incassato il gol in maniera indegna su calcio d’angolo e aver concluso in porta – sul portiere – una sola volta con Stulic nel primo tempo, si aspettava nella ripresa la reazione del Lecce: che non c’è stata, se non nei minuti finali, anzi, in campo si sono visti solo le occasione create dai padroni di casa.

Migliore in campo fra i Giallorossi: i tifosi al seguito sugli spalti (nella foto).

Stando così le cose, diventa già un esame la prossima partita, domenica pomeriggio, al Via del Mare, contro il Monza.

“Il Cagliari ha sicuramente meritato la vittoria, noi abbiamo perso troppi duelli: non possiamo permettere agli avversari di creare così tante occasioni da gol. Certo però nel finale, ho qualche dubbio sul rigore non concesso. Ma dobbiamo ripartire da noi stessi, dalla determinazione da trasferire in campo, dobbiamo crescere, dobbiamo migliorarci. Abbiamo concesso troppo: senza un certo atteggiamento il campionato diventa difficile. Nella prima mezz’ora abbiamo avuto anche una buona chance, ma l’approccio è stato sicuramente un po’ pigro e un po’ passivo” – è stata l’onesta disamina finale di Eusebio Di Francesco.

“Era importante riscattarci, dopo l’eliminazione in Coppa abbiamo dormito poco. Una vittoria dedicata ai tifosi che nonostante questo ci ha sostenuto tantissimo. Mi piace sottolineare la parola equilibrio. Sono soddisfatto della squadra nel possesso e anche nel non possesso” è stato il commento dell’allenatore del Cagliari Fabio Pisacane, cui ha fatto eco quello Tommaso Giulini: “Era fondamentale prendere questi tre punti, abbiamo avuto nella ripresa tante di quelle occasioni. La paura, come spesso accade, è che in questi casi si rischia magari di essere raggiunti. In futuro questa partite dobbiamo essere bravi a chiuderla per non soffrire“.

TABELLINO

1 – 0

Cagliari: Caprile, Ze Pedro, Romano, Winks, Adopo, Fazzini (61′ Felici, 74′ Gagliardini), Deiola, Rodriguez (66′ Kofler), Mendy (74′ Sugamele), Obert, Maldini (66′ Fadera). A disposizione: Sherri, Radunovic, Ciervo, Aurelio, Liteta, Akarakiri, Sulev, Grandu, Massolin.

Lecce: Falcone, Gaspar (66’ Siebert), Stulic, Veiga, Ilic (66’ Maleh), Gallo, Coulibaly, Tiago Gabriel, Pierotti (82′ Berisha), Ngom (46′ Fatah), Monteiro (66′ N’Dri). A disposizione: Bleve, Penev, Dembele, Ndaba, Fofana, Gandelman, Jean, Esteban, Gorter, Scott.

Marcatori: 29’ Maldini

Ammoniti: 37’ Gaspar, 95’ Deiola, 95’ Siebert, 97’ Falcone

Recupero: 2’ pt – 7’ st

Arbitro: Juan Luca Sacchi di Macerata



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