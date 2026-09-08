OSTUNI, LA FINANZA SCOPRE TANTE IRREGOLARITA’ FRA I PUBBLICI ESERCIZI

Report del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brindisi ___________________

Nell’ambito del piano straordinario di controlli predisposto per la stagione estiva 2026, i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Ostuni hanno eseguito un’articolata serie di interventi amministrativi finalizzati al contrasto dell’evasione fiscale, del lavoro sommerso e delle illegalità economico-finanziarie nel territorio della “Città Bianca” e dei Comuni limitrofi.

L’azione di servizio, intensificata nei mesi di luglio e agosto, è stata orientata verso le attività maggiormente interessate dal flusso turistico e dalla movida estiva, quali bar, ristoranti, pizzerie, stabilimenti balneari, aree di parcheggio ed esercenti il servizio di Noleggio con Conducente (NCC).

Gli interventi sono scaturiti sia da un’attenta e mirata attività di analisi del territorio, sia dalle preziose segnalazioni pervenute da parte dei cittadini e dei turisti, le quali hanno consentito di indirizzare in maniera puntuale ed efficace le pattuglie verso i settori e le zone a maggiore rischio di illecito.

A fronte di 59 controlli eseguiti presso le predette categorie commerciali, sono state riscontrate 29 violazioni per mancata o non corretta memorizzazione ed emissione dei corrispettivi fiscali (pari a circa il 50% degli interventi).

Nell’ambito di 21 interventi dedicati al contrasto del lavoro nero e irregolare, sono stati individuati 13 lavoratori completamente “in nero” (privi di qualsivoglia regolarizzazione contrattuale e previdenziale) e 4 lavoratori irregolari. Contestualmente sono avanzate all’Ispettorato del lavoro di Brindisi 6 proposte di sospensione dell’attività imprenditoriale per il superamento della soglia di legge di lavoratori non regolarizzati impiegati sul luogo di lavoro.

I risultati conseguiti dimostrano l’efficacia del dispositivo di controllo messo in campo dalla Guardia di Finanza per tutelare gli operatori economici onesti che subiscono la concorrenza sleale di chi opera al di fuori della legalità fiscale e lavorativa.

L’apporto dei cittadini, concretizzatosi attraverso segnalazioni ed esposti al numero di pubblica utilità “117” o direttamente presso i reparti territoriali, si riconferma un tassello fondamentale per orientare la presenza delle Fiamme Gialle sul territorio, garantendo la tutela della legalità e la sicurezza economico-finanziaria della collettività durante la stagione di massimo afflusso turistico.

Le attività di controllo proseguiranno anche nei prossimi mesi per consolidare il rispetto delle regole e la tutela del distretto economico e turistico locale.

Category: Cronaca