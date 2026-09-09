FORTE ESPLOSIONE NELLA NOTTE A BRINDISI PER ATTACCO AD UN POSTAMAT
(Rdl) __________________ Questa notte c’è stato un violento attacco al postamat dell’Ufficio Postale di via Bradano, rione Perrino, a Brindisi. La tecnica, sempre quella tristemente nota detta della ‘marmotta’, vale a dire una carica esplosiva inserita nell’apparecchiatura per scardinarla. I ladri non sono riusciti a impossessarsi del denaro, per quanto la carica fosse tanto potente, da danneggiare l’intero edificio e pure parzialmente quello, vicino, della parrocchia Cuore immacolato di Maria. Tanta paura fra i residenti della zonna, svegliati di soprassalto. Indagini dei Carabinieri in corso.
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