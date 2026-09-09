CONTROLLI STRAORDINARI DELLA POLIZIA ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI BRINDISI

Report della Questura di Brindisi ________________

POLIZIA DI STATO: BRINDISI- CONTROLLI STRAORDINARI AD ALTA VISIBILITA’ DELLA POLIZIA FERROVIARIA PER LA SICUREZZA DEI VIAGGIATORI

Controlli straordinari ad alta visibilità per la sicurezza dei viaggiatori sono stati effettuati lo scorso weekend presso la stazione ferroviaria di Brindisi.

La Polizia Ferroviaria ha intensificato le attività di controllo, al fine prevenire e contrastare la commissione di reati e garantire la sicurezza dei viaggiatori. La vigilanza, presso la stazione di Brindisi e le aree immediatamente adiacenti, è stata eseguita in maniera dinamica e costante all’ingresso principale della stazione, nell’area biglietteria, nella zona di stazionamento, presso i binari, i sottopassi e la zona commerciale, con controlli su viaggiatori e bagaglio al seguito, eseguiti con la massima accuratezza e con l’utilizzo di metal detector.

Circa 400 le persone identificate, di cui 33 con precedenti di polizia, 34 minori e 35 extracomunitari, attraverso l’impiego degli agenti della Sottosezione Polizia Ferroviaria di Brindisi, supportati da personale del Compartimento di Bari, della Sezione Polfer di Taranto, del Posto Polfer di Lecce e da Unità Cinofile della Questura di Brindisi.

BRINDISI, 9 settembre 2026

Category: Cronaca