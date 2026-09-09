I RICORDI DI PAOLA MATTIOLI NEL LIBRO “Viera. Un’italiana del ’23” DEDICATO ALLA MADRE / LA GUERRA ERA FINITA “e noi non avevamo nemmeno le lenzuola”

L’APPROFONDIMENTO / “Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai”. IL DISCORSO DELLA AUTOCELEBRAZIONE DI GIORGIA MELONI. E GINEVRA, RIMASTA A ROMA, LA CHIAMA SUL TELEFONINO IN DIRETTA

(g.p.) __________________ “Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai e non intendo farlo adesso…” Ieri sera a Bari Fratelli d’Italia, con la partecipazione degli altri partiti che lo compongono, ha organizzato una manifestazione per celebrare il record di durata del governo. Qui di […]