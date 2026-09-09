PATU’, BRILLANTE OPERAZIONE ANTIDROGA DEI CARABINERI

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ____________

Operazione antidroga dei Carabinieri della Stazione di Castrignano del Capo che hanno rinvenuto e sequestrano quasi 20 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento e denaro contante.

Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce, attraverso un capillare controllo del territorio e mirati servizi di prevenzione e repressione dei reati connessi alla diffusione degli stupefacenti. È stato proprio questo il contesto in cui, nella serata di ieri, a Patù, i militari della Stazione Carabinieri di Castrignano del Capo, al termine di accurati ed approfonditi accertamenti, hanno proceduto all’arresto, nella flagranza del reato, di due soggetti, un 49enne ed un 41enne già noti, entrambi residenti in comuni del basso Salento. Per entrambi l’ipotesi accusatoria è quella di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è scattato nel tardo pomeriggio quando i militari hanno intercettato e sottoposto a controllo un’autovettura Volkswagen Golf che da tempo era finita sotto la lente di ingrandimento degli operatori.

Al momento del controllo la vettura era condotta dal 49enne con a bordo anche un presunto complice di qualche anno più giovane. I militari hanno così proceduto ad immediata perquisizione personale e veicolare nel corso della quale sono stati rinvenuti complessivamente quasi 20 grammi di sostanza presumibilmente stupefacente del tipo cocaina, già suddivisa in 21 dosi pronte per essere immesse sul mercato.

Rinvenuto anche materiale ritenuto idoneo per il confezionamento delle singole dosi e denaro contante. Nello specifico i militari hanno rinvenuto, occultati sotto il sedile anteriore destro occupato dal passeggero più giovane, due “cipolline” per complessivi gr. 2 di cocaina. Sempre all’interno dell’abitacolo, sono stati rinvenuti ulteriori 16 grammi circa di analoga sostanza. Anche in questo caso la droga era già suddivisa in 19 dosi occultate all’interno di un contenitore camuffato da finta lattina di Coca-Cola che gli odierni indagati tenevano nascosta nel vano portaoggetti della portiera anteriore destra. Nel corso delle operazioni è stato inoltre rinvenuto materiale ritenuto idoneo al confezionamento dello stupefacente e la somma di 215 euro in banconote di vario, denaro che, secondo l’ipotesi investigativa, potrebbe essere riconducibile a una pregressa attività di spaccio.

La sostanza stupefacente e tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro a

disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Al termine delle operazioni i due soggetti sono stati arrestati e, come disposto dal P.M. di

turno presso la Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini, condotti presso le

rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari.

L’attività di ieri si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo predisposto dal Comando

Provinciale dei Carabinieri di Lecce per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze

stupefacenti, con particolare attenzione ai centri abitati e alle aree del territorio maggiormente

interessate da tale fenomeno.

Si precisa che, in considerazione dell’attuale fase del procedimento e in ossequio al principio

di presunzione di innocenza, la responsabilità degli indagati dovrà essere accertata con

sentenza definitiva.

Lecce 9 settembre 2026.





Category: Cronaca