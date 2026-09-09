TAURISANO, UN ARRESTO PER SPACCIO

Report della Questura di Lecce _______________

Polizia di Stato: arrestato a Taurisano un ventisettenne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio

In data 7 settembre 2026, la Polizia di Stato ha tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di 27 anni del posto, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile dell’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è avvenuto intorno alle ore 14.30 durante un consueto servizio di controllo del territorio effettuato dagli agenti del Commissariato di P.S. di Taurisano. La pattuglia ha notato il giovane uscire dalla propria abitazione con un sacchetto di carta bianco per poi salire a bordo di un’autovettura condotta da un altro individuo noto ai poliziotti. Nel corso del controllo avvenuto subito dopo, il ventisettenne ha tentato di nascondere il sacchetto all’interno dell’abitacolo. La verifica della busta ha permesso ai poliziotti di rinvenire 2,6 grammi di cocaina, suddivisi in cinque involucri, 0,7 grammi di crack ripartiti in due involucri, uno smartphone e la somma contante di 380 euro. Le perquisizioni personali, veicolari e domiciliari eseguite a carico dei soggetti coinvolti hanno dato esito negativo.

Informato dell’accaduto, il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce ha disposto il sequestro dello stupefacente e dello smartphone, la restituzione della somma di denaro e la misura degli arresti domiciliari per il ventisettenne presso la propria residenza.

Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.

Lecce, 9 settembre 2026

Category: Cronaca