TRINCA VESTE PRADA
(g.p.) _______________
“Io sono contro il capitalismo, per me la produttività è un film horror”, ha dichiarato ieri in conferenza stampa al Festival del Cinema di Venezia, dove la più volte premiata attrice è presente con due film, Jasmine Trinca, 45 anni, di Roma.
Indossando una maglietta di Prada, una semplice maglietta bianca, che però ha il logo di Prada, e costa 1.100 euro, uno sproposito.
Adesso ci tocca aggiornare la strofa “Comunista con il Rolex di rifondazione Prada“ della celebre canzone del 2017 “Sconosciuti da una vita” di J-Ax e Fedez, sostituendo l’orologio con la t-shirt; e pure il titolo del famoso film del 2006 di David Frankel…
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