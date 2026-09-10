ADDIO A REBECCA

(Rdl) __________________ E’ morta ieri all’Ospedale del Mare di Napoli, dove era ricoverata da sei giorni in gravi condizioni, Rebecca Pepe, 24 anni, di Lecce, dipendente di una pasticceria.

In vacanza con amici, nella tarda serata di venerdì 4 settembre era stata investita da un’auto pirata in viale Antonio Dhorn, zona Riviera di Chiaia.

L’automobilista, un ragazzo di 19 anni, si è poi costituito ai Carabinieri che lo stavano cercando e adesso la sua posizione è al vaglio della Magistratura.

I medici hanno fatto di tutto per salvare Rebecca, ma le sue condizioni erano peggiorate, a causa della gravità delle lesioni riportate.

I genitori hanno dato l’assenso al trapianto degli organi.

I queste ore a Lecce e dintorni sono tantissimi i messaggi di affetto, dolore, sgomento postati sui social dai famigliari, amici e conoscenti.

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