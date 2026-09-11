GALLIPOLI, POMERIGGIO DI ORDINARIA FOLLIA DI UN GIOVANE IMMIGRATO

(Rdl) _________________ Ieri pomeriggio agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Gallipoli sono interventuti sul lungomare Galileo Galilei, nei pressi del parcheggio di Baia Verde, a seguito di una telefonata giunta al 112 che segnalava un uomo che dava in escandescenze, gettando pietre sulla strada.

Come appurato in seguito, si tratta di un giovane di 27 anni di nazionalità del Gambia, con precedenti.

Era in uno stato di forte agitazione, scgliava pietre e brandiva una gamba di una sedia di legno, con cui, ad un certo punto, ha colpito e ferito al capo un poliziotto ed un altro ad una mano.

Alla fine è stato bloccato e arrestato, con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni. Il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce ha disposto che fosse rinchiuso nel carcere di Borgo San Nicola.

I due poliziotti feriti hanno avuto una prognosi di quindici giorni il primo e di venti giorni il secondo.

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