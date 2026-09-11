L’INTERVENTO / CONTINUA SENZA PIETA’ IL MASSACRO DEGLI ALBERI A LECCE CITTA’: LA STRAGE DEGLI INNOCENTI

di Walter Tramacere ___________________

A lecce (“L” doverosamente minuscola) l’amministrazione ha fatto fuori altri alberi (in zona Tribunale).

Incredibile ma vero! In un momento storico ambientale planetario pessimo, e il Salento ha dato il suo “bel carico da 11”, in un’estate da dimenticare, questa gentucola, si mette pure a tagliare alberi…

(Premetto che il mio post NON è una battaglia politica, della quale NON mi frega un accidente; la mia unica “bandiera partitica” oggi è l’Ecologia).

Ma d’altra parte, quando a governare ti ritrovi personaggi privi di sensibilità e cultura ambientale… cosa vuoi aspettarti?

Ancora non è chiara una cosa: chi danneggia la natura, compie anche un grave reato contro l’umanità.

Diceva anni fa uno dei miei istruttori di volo, quando ero alle prime armi con la licenza di volo:

“sei un neofita, dunque non andare in volo con piloti inesperti come te. Hai ancora tanto da imparare. Ricordati che due mezzi piloti non ne fanno uno buono”.

Sante parole e, oggi aggiungo che, per converso, uno staff di tale bassa qualità produce una marea di danni e sofferenze inimmaginabili.

Vergogna!

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LA RICERCA nel nostro articolo del 15 luglio scorso

L’APPROFONDIMENTO nel nostro articolo dell’ 11 giugno 2025

Category: Costume e società, Cronaca, Politica