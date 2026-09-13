PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 2027 A NARDO’ SI DELINEANO SCENARI CONTRAPPOSTI PER IL DOPO MELLONE

di Graziano De Tuglie ________________

A Nardò si definiscono i contorni della sfida elettorale del prossimo anno vedrà interessata la guida del Comune; alla fine del decennio melloniano avanzano nuove istanze per la guida del Municipio.

Un elemento di assoluta chiarezza riguarda la candidatura di Antonella Vergari (nella foto), medico di famiglia, che ha lanciato un appello alla coesione democratica della città ricordando la necessità di riunire tutti coloro che vogliono svincolare la città dalla cappa di conformismo e supina acquiescenza ai desiderata di Mellone e dei suoi seguaci.

Antonella Vergari si presenta con un progetto di fiera indipendenza e cristallina autonomia nei confronti della politica come fino ad oggi è stata intesa; lontana da inciuci ed accordicchi di bassa lega tende a realizzare un’aggregazione che possa dare ai cittadini, a tutti i cittadini, la possibilità di incidere veramente nella gestione della Città. Una coalizione tra tutte le forze mature che comprendano la necessità di abbandonare sigle e bandiere di partito per sconfiggere una satrapia che la città non riesce a sopportare.

Un appello a tutti, ma soporatutto rivolto a coloro che non si sono mai impegnati nelle gestione della città, a coloro che si rifugiano nell’tensionismo, a quanti ragionano con il motto “chi e lo fa fare, potremmo sempre avere bisogno”

Mentre sono i cosidetti “maggiorenti” ad avere bisogno del consenso elettorale dei cittadini.

Una scelta coraggiosa e lungimirante che era stata anticipata già due anni addietro e che oggi viene riproposta con nuove forze e con maggiore determinazione. Ed è l’unica strada per imporre una svolta alla città che langue sotto il predominio di un “ducetto” che ha esaurito la sua spinta propulsiva già da nove anni addietro subito dopo la sua prima elezione e che non sono state le sue “realizzazioni” (per un buon 60% inutili, dannose e costose) a promuovere.

Una candidatura che si oppone alla candidatura della melloniana Maria Grazia Sodero, vicesindaco in carica, che sarebbe destinata, in caso di elezione, a fare da “dama dello schermo”, di inutile presenza in uno schema collaudato da Ninì Gorgoni in quel di Cavallino; quando il sindaco è un travicello e il vice sindaco gestice tutto in virtù di una delega generale. Ed è proprio a questo che punta il Mellone, guidare il Comune da vice sindaco facendo della Sodero una semplice e mera comparsa.

E non c’è spazio neanche per candidature di distubo come quella sostenuta da un solo consigliere comunale che potrebbe vedersi negato, dai vertici nazionali del suo partito, l’utilizzo del simbolo prestigioso su cui poggiano le calanti speranze nelle prossime comunali, sue e del suo “candidato” pieno di millanteria alla Capitan Fracassa.

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