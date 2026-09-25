ANZIANO DI GALATINA TROVATO MORTO SULL’USCIO DI CASA, INDAGINI IN CORSO
(Rdl) ___________________ Ieri mattina è stato trovato senza vita, in una pozza di sangue, davanti l’uscio di casa, una villetta di via San Giovanni, il corpo di Fortunato Quarta, 83 anni, di Galatina.
Presentava ferite da arma da tagio al collo e al capo.
Sono partite subito le indagini per stabilire le cause della morte, condotte dalla Polizia di Stato del Commissariato di Galatina (nella foto): tutte le ipotesi possibili sono al vaglio degli inquirenti.
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