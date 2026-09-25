DUE ARRESTI PER FURTO IN ABITAZIONE

(Rdl) ______________ Lunedì scorso – ma la notizia è stata diffusa solo oggi, venerdì 25 settembre, dalla Questura di Lecce – la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato due presunti ladri di 58 e di 38 anni,della provincia di Lecce, accusati di furto in un’abitazione.

Un agente della Squadra Mobile della Questura di Lecce, libero dal servizio, mentre si trovava a Castrì di Lecce, ha notato scendere da un’autovettura un uomo che ha cominciato a muoversi con particolare circospezione. Ha pensato che stesse per commettere un illecito e lo ha seguito.

L’intuizione era giusta.

Lo ha notato dapprima introdursi all’interno di un’abitazione e, poco dopo, uscire con alcuni oggetti, che venivano immediatamente riposti all’interno dell’autovettura. Il veicolo, subito dopo, ripartiva e si allontanava a velocità sostenuta, inducendo l’Agente a seguirlo e a richiedere l’ausilio dei colleghi in servizio presso la Squadra Mobile.

Nel corso della fuga, l’autovettura veniva notata anche da un agente della Polizia Locale, che, pur non essendo a conoscenza dei fatti appena accaduti, tentava di intimare l’alt al conducente, senza tuttavia riuscire a interromperne la marcia.

La fuga si concludeva poco dopo, consentendo di procedere al controllo del veicolo. All’interno dell’autovettura venivano rinvenuti diversi oggetti atti allo scasso, oltre a vari monili in argento, uno stereo con giradischi e un portagioie.

I successivi accertamenti consentivano di individuare il proprietario dell’immobile interessato dal furto, il quale riconosceva come propri lo stereo e il portagioie rinvenuti all’interno dell’autovettura.

I due arrestati si trovano ora ai domiciliari, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce.

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