ANCHE BILL GATES CONSIDERA L’USO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE SENZA CONTROLLI UN PERICOLO PER L’UMANITA’

(g.p.) ________________ In un’intervista alla rete televisiva americana Nbc, Bill Gates, 70 anni, celebre imprenditore, fondatore di Microsoft, è intervenuto nell’allarmato dibattito in corso da alcune settimane in tutto il mondo sui pericoli per l’umanità di uno sviluppo incontrollato dell’Inteligenza Artificiale. Qui di seguito una sintesi delle sue dichiarazioni:

“Nessuno pensa che l’autoregolamentazione basti. Quindi è necessario che a Washington venga approvata una legge… L’IA è certamente abbastanza potente da innescare eventi che potrebbero causare un miliardo di morti. Quindi, anche se è piuttosto difficile raggiungere una certezza assoluta, non c’è mai stata un’arma potente quanto la combinazione di individui malintenzionati che usano i più recenti strumenti di IA.

(Donald Trump ha respinto le richieste affinché il governo federale imponesse dei vincoli alle aziende che sviluppano modelli)



...Ciò che ha detto è legittimo, ma credo che, dopo aver ascoltato me e altre persone, e aver capito che questo non ci svantaggia in quella che lui percepisce come una competizione tra nazioni, si arriverà a un consenso...

Dalla Seconda guerra mondiale a oggi, gli Stati Uniti possono andare molto fieri di come hanno affrontato le sfide globali: lo abbiamo fatto in modo costruttivo, coinvolgendo amici e alleati – si pensi alla sicurezza aerea, alla protezione dello strato di ozono o alle armi nucleari – e agendo sempre in modo corretto, senza cercare di sfruttare a nostro esclusivo vantaggio i nostri punti di forza unici. E per quanto riguarda l’IA, dovremo tornare a questo concetto: ‘Ehi, l’umanità è tutta sulla stessa barca’.

…In passato solo gli Stati disponevano di squadre per attacchi informatici e potevano concepire minacce come le armi bioterroristiche. Oggi, piccoli gruppi dotati di IA possono compiere azioni che un tempo erano alla portata solo delle grandi potenze. È dunque la combinazione tra intenzioni malevole e IA a rappresentare una minaccia significativa. Se i governi non imporranno adeguate misure di salvaguardia, assisteremo a gravi conseguenze negative proprio a causa della mancanza di tutele”.

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LA RICERCA nel nostro articolo del 26 settembre scorso

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