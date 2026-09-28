OPERAZIONE ANTIMAFIA, SGOMINATO CLAN DELLA DROGA A PRESICCE-ACQUARICA, OTTO PERSONE ARRESTATE

Report del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce ________________

Nelle prime ore della mattinata odierna, ad esito di un’articolata e complessa attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Lecce (Direzione Distrettuale Antimafia), i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari.

Il provvedimento restrittivo riguarda 8 soggetti di nazionalità italiana, tutti attinti da misura cautelare in carcere e gravemente indiziati, a vario titolo, del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico, alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti (artt. 73 e 74 del D.P.R. 309/90) con l’aggravante della disponibilità di armi da sparo.

L’indagine, condotta dai militari del GICO – Sezione GOA del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, ha permesso di ricostruire – anche attraverso attività tecniche – l’operatività di un gruppo criminale operante nel Comune di Presicce/Acquarica, con propaggini nei territori limitrofi, ben organizzato e caratterizzato da una spiccata pericolosità intimidatoria, attivo nella cessione di sostanze stupefacenti, prevalentemente di tipo cocaina.

Nel corso dell’attività investigativa, oltre ad una tentata estorsione commessa da appartenenti al gruppo investigato, è altresì emerso un grave episodio di scontro interno: uno degli indagati ha attentato alla vita di un altro sodale, esplodendo cinque colpi d’arma da fuoco a seguito di contrasti e dissidi legati al controllo delle forniture di stupefacente e dei relativi proventi illeciti del traffico di droga.

Si precisa che il procedimento penale verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo all’esito di sentenza irrevocabile di condanna.

L’azione di servizio si inquadra in un ampio contesto di monitoraggio e contrasto ai traffici illeciti nel territorio provinciale, a testimonianza del perdurante e costante impegno della Guardia di Finanza a presidio della sicurezza del Paese e del contrasto alla criminalità organizzata.

Nulla osta A.G.: concesso

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AGGIORNAMENTO DELLA REDAZIONE DI leccecronaca.it DELLE ORE 10.40

Le persone arrestate sono:

Gianluca Ciullo, 41 anni, di Tricase; Cengs De Paola, 51 anni, di Presicce-Acquarica; Daniele De Florio, 44 anni, di Tricase; Massimo De Milito, 54 anni, di Casarano; Francesco Guida, 66 anni, di Presicce-Acquarica; Valentina Ingrosso, 35 anni, di Scorrano; Nicola Luna, 46 anni, di Gagliano del Capo; Salvatore Martello De Maria, 53 anni, di Galatina.

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AGGIORNAMENTO DELLA REDAZIONE DI leccecronaca.it DELLE ORE 16.00

Secondo quanto emerso dagli atti della Direzione Distrettuale Antimmafia, gli inquirenti ritengono che a capo del sodalizio ci fossero Cengs De Paola e Valentina Ingrosso, di 35.

Sempre secondo l’accusa, al De Paola viene attribuito anche il tentato omicidio di Francesco Guida, rimasto ferito a colpi di pistola nel 2022 a Torre San Giovanni: un regolamento di conti per contrasti legati al controllo dei traffici di droga.

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