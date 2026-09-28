LE DIRETTIVE DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE GIUSEPPE VALDITARA SU COMPITI A CASA E VERIFICHE IN CLASSE

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“I compiti a casa sono uno strumento importante per consolidare quanto appreso in classe, favorire la riflessione personale e sviluppare l’autonomia degli studenti. Proprio per questo devono essere assegnati con equilibrio e con una corretta organizzazione dei tempi“.

E’ quanto scritto in una circolare inviata oggi ai dirigenti scolastici degli istituti di primo e secondo grado dal ministro dell’Istruzione e del Marito Giuseppe Valditara, il quale ha così proseguito:

“Da evitare carichi eccessivi o comunicazioni all’ultimo momento che rischiano di comprometterne la funzione educativa. Vogliamo una scuola che insegni ai ragazzi a studiare con metodo, responsabilità e serenità, rispettando al tempo stesso i loro tempi e quelli delle famiglie”.

Oltre ai compiti a casa, Valditara specifica anche l’uso delle verifiche in classe e dell’utilizzo del registro.

In particolare, i compiti dovranno essere assegnati entro il termine dell’orario delle lezioni utilizzando il diario cartaceo ed evitando inserimenti sul registro elettronico nel tardo pomeriggio, in serata o durante il fine settimana che costringano alunni e famiglie a un controllo continuo degli aggiornamenti. In tal senso, il diario costituisce uno strumento per responsabilizzare progressivamente gli studenti nella gestione autonoma dei propri impegni scolastici.

Si invitano altresì i dirigenti scolastici a vigilare sull’osservanza delle indicazioni contenute nella nota e ad attivarsi per garantire l’uso del diario cartaceo assieme al registro elettronico.

La nota richiama anche la necessità di una programmazione collegiale delle prove di verifica, nel rispetto dell’autonomia didattica dei docenti, così da evitare la concentrazione di più prove nella stessa giornata e garantire una distribuzione equilibrata del carico di lavoro nell’arco della settimana.

I dirigenti scolastici sono invitati a promuovere nei Collegi dei docenti una riflessione sull’organizzazione di compiti e verifiche ispirata a criteri di ragionevolezza, equità e proporzionalità, favorendo anche la disconnessione degli studenti dai dispositivi digitali.

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FONTE: https://www.mim.gov.it/documents/20182/10323380/m_pi.AOOGABMI.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0224621.28-09-2026.pdf/aaf95262-768f-0424-d774-6d90f21ba639?t=1790602052893

Category: Costume e società, Cronaca, Politica