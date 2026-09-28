PROVVEDIMENTI DEL QUESTORE DI LECCE GIAMPIETRO LIONETTI NEI CONFRONTI DI PERSONE RITENUTE PERICOLOSE

Report della Questura di Lecce _______________

Strategia di prevenzione della Polizia di Stato: 21 misure di prevenzione emesse dal Questore di Lecce.

Non si ferma l’attività di prevenzione condotta dalla Polizia di Stato nella provincia di Lecce. Il Questore Lionetti ha emesso nell’ultima settimana una serie di provvedimenti di prevenzione personale volti a contrastare episodi di microcriminalità, violenza di genere, reati predatori e disordini durante le manifestazioni sportive.

​Le misure notificate, sulla base di attività istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine della Questura alla luce delle evidenze raccolte dagli uffici territoriali, della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, che ne hanno proposto l’adozione, si articolano nelle seguenti tipologie:

​DACUR (Divieto di Accesso alle Aree Urbane – “Daspo Urbano”)

​Per contrastare gli episodi di violenza legati alla “movida”, il Questore ha applicato la misura del DACUR nei confronti di 6 soggetti coinvolti in una rissa avvenuta a fine giugno nei pressi di un bar di Gallipoli, ove erano intervenuti i militari della Compagnia Carabinieri e gli agenti del Commissariato di P.S. di Gallipoli: la durata dei provvedimenti va dai 12 ai 18 mesi, in cui agli uomini è fatto divieto di accedere e frequentare i bar e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati nella medesima area.

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DASPO (Divieto di Acceso alle Manifestazioni Sportive)

​Misure adottate per contrastare la violenza e la turbativa dell’ordine pubblico nel corso di eventi calcistici, sulla base delle evidenze raccolte dall’Arma dei Carabinieri e fornite alla Divisione Anticrimine della Questura.

​Tafferugli durante Ruffano Calcio – Atletico Tricase, tenutasi in data 10 settembre (6 DASPO)

Notificati 6 DASPO nei confronti di altrettanti soggetti residenti a Ruffano: uno della durata di 5 anni e cinque della durata di 1 anno ciascuno. Al termine della gara si erano infatti scatenati disordini durante i quali la tifoseria del Ruffano aveva tentato di divellere le cancellate dello stadio.

​Incontro di calcio Casarano – Cosenza, tenutosi in data 14 marzo (2 DASPO)

Due provvedimenti della durata di un anno ciascuno, nei confronti dei presunti autori di condotte che avrebbero interferito con l’operato delle forze dell’ordine nei pressi dei varchi di accesso allo stadio, per favorire l’ingresso di soggetti sprovvisti di titolo.

​Fogli di Via Obbligatori (FVO)

​Provvedimenti adottati per allontanare soggetti ritenuti pericolosi dal territorio di specifici Comuni della provincia:

​-Ruffano (1 anno): su proposta dei Carabinieri di Ruffano, il destinatario era stato fermato a bordo di un’auto con all’interno del vano portaoggetti, un manganello telescopico di cui non era stato in grado di giustificare la presenza;

​Melpignano (3 anni): su proposta dei Carabinieri di Corigliano d’Otranto, nei confronti di un uomo presunto autore di un furto in abitazione;

​Novoli (3 anni): su proposta dei Carabinieri di Novoli, per una tentata rapina aggravata ai danni di un supermercato locale.

​Avvisi Orali

​Notificati 4 Avvisi Orali nei confronti di soggetti della provincia ritenuti autori di condotte sintomatiche di pericolosità sociale. I destinatari sono risultati coinvolti a vario titolo in una serie di illeciti, tra cui:

Maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori (stalking);

​Frequentazione abituale di soggetti con precedenti di polizia;

​Reati contro il patrimonio (furto in abitazione, furto aggravato, tentata estorsione, rapina e danneggiamento);

​Reati contro la persona e l’ordine pubblico (minacce o violenza aggravate, lesioni personali);

​Spendita di monete false.

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Lecce, 28 settembre 2026

Category: Cronaca