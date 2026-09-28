DRAMMATICO INCIDENTE STRADALE SULLA LITORANEA, MORTI DUE MOTOCICLISTI

(Rdl) _______________ Ieri sera c’è stato un nuovo incidente mortale sulle strade salentine, avvenuto sulla litoranea adriatica nei pressi di Santa Cesarea Terme. Sono morti due motociclisti. Le vittime sono Salvatore Antonaci (foto sopra), 44 anni, di Francavilla Fontana e Pierpaolo Delle Grottaglie (foto sotto), 39 anni, di Brindisi.

Per cause ancora da accertare, le moto Bmw S1000 e Aprilia Rsv4 che guidavano si sono scontrate, rovinando violentemente sull’asfalto.

L’impatto è stato fortissimo e fatale per entrambi. A causa della gravità delle lesioni riportate, sono morti sul colpo.

Indagini dei Carabinieri in corso, per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause.

In queste ore sui social sono tante le manifestazioni di affetto e di partecipazione al lutto di parenti, amici e conoscenti dei due giovani appassionati di motociclismo.

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