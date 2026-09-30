GALATINA, IL TEATRO CAVALLINO BIANCO SI PREPARA AD ACCOGLIERE LA PROSSIMA STAGIONE TEATRALE, DOMANI CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE
Rdl______Domani, giovedì 1 ottobre, alle ore 18.00, nel foyer del teatro, la presentazione del nuovo cartellone promosso dal Comune di Galatina e da Puglia Culture.
Il Teatro Cavallino Bianco si prepara ad accogliere una nuova stagione di spettacoli e appuntamenti culturali. Domani, giovedì 1 ottobre 2026 alle ore 18.00, il foyer dello storico teatro galatinese ospiterà la presentazione ufficiale della Stagione Teatrale 2026/27.
L’incontro sarà l’occasione per conoscere il nuovo cartellone, i protagonisti e gli spettacoli che accompagneranno il pubblico nei prossimi mesi, riportando il Cavallino Bianco al centro della vita culturale della città.
A presentare la nuova stagione saranno il Comune di Galatina e Puglia Culture, realtà impegnate nella promozione e nella diffusione dello spettacolo dal vivo sul territorio.Il nuovo percorso teatrale nasce con l’obiettivo di offrire alla città e al pubblico del territorio un programma capace di coniugare teatro, cultura e partecipazione, attraverso una proposta che tornerà ad animare uno dei luoghi simbolo della Galatina culturale.
La presentazione nel foyer sarà quindi anche un momento di incontro con la cittadinanza, chiamata a scoprire in anteprima gli appuntamenti della stagione e le proposte che caratterizzeranno il calendario 2026/27.
Il Teatro Cavallino Bianco, storico spazio della cultura e dello spettacolo galatinese, si prepara così ad aprire un nuovo capitolo della propria attività, tornando a essere luogo di incontro, confronto e condivisione attraverso il teatro.
L’appuntamento è per domani, giovedì 1 ottobre, alle ore 18.00, nel foyer del Teatro Cavallino Bianco di Galatina.
La cittadinanza è invitata a partecipare.
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