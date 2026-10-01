BRILLANTE OPERAZIONE ANTIDROGA DELLA POLIZIA DI STATO A LATIANO, IN CARCERE PRESUNTO SPACCIATORE

(Rdl) ____________________ Lo scorso 24 settembre – ma la notizia è stata data solo oggi dalla Questura di Brindisi – gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti a Latiano, dove hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di 22 anni, con precedenti, con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione abusiva di armi.

Si trova ora nel carcere di Brindisi (nella foto sopra), come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica.

L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Mesagne nell’ambito di un mirato servizio al contrasto del traffico di stupefacenti nella provincia. I poliziotti hanno intercettato il giovane a bordo della sua utilitaria in una zona periferica del comune di Latiano. L’atteggiamento durante il controllo su strada ha spinto gli investigatori a perquisire l’auto, dove sono stati rinvenuti i primi quattro involucri di cocaina.

La successiva perquisizione estesa all’abitazione del ragazzo ha permesso di scoprire un vero e proprio centro di stoccaggio e confezionamento della droga. All’interno dell’immobile gli agenti hanno sequestrato oltre 52 grammi di cocaina già ripartiti in 69 dosi termosaldate pronte alla vendita, circa 127 grammi di hashish divisi in 6 pezzi, circa 17 grammi di marijuana e 6 piante di canapa indica in fase di coltivazione (con altezze comprese tra i 50 e i 100 cm), tre bilancini di precisione, altro materiale utile per il confezionamento delle dosi, e 1.395 euro in contanti, ritenuta provento di spaccio (nella foto sotto).

Nel corso delle operazioni i poliziotti hanno scoperto anche un’arma da fuoco clandestina: un revolver calibro 10,35, non censito e illegalmente detenuto.

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