PERSEGUITA PER DUE ANNI LA VICINA DI CASA E ALLA FINE VIENE ARRESTATO

(Rdl) ________________ I Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari emessa dal gip del Tribunale di Brindisi, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo di 53 anni, domiciliato a Torre Santa Susanna, accusato di atti persecutori, così detto stalking, nei confronti di una vicina di casa.

Nonostante i suoi tentativi di approccio fossero sempre stati respinti dalla donna, ha continuaato a molestarla, tra ottobre 2024 e settembre 2026, con minacce, ingiurie e pedinamenti, culminati in un episodio di aggressione.

Le indagini dei Carabinieri, scaturite dalle denunce della vittima, hanno portato alla luce una complessa e prolungata serie di condotte persecutorie, tali da provocare nella donna un grave e perdurante stato di ansia e di paura e da costringerla a modificare radicalmente le proprie abitudini di vita.

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