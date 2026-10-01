DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 1 OTTOBRE 2026

Buongiorno!

Oggi è giovedì 1 ottobre 2026.

Santa Teresa del Bambin Gesù.

San Remigio.

A Torino il nostro amico editore Sergio Chiarla compie 73 anni: buon compleanno!

1976 – In Italia per l’ultima volta si avvia l’anno scolastico in questo giorno.

Il primo ottobre era in Italia la data di inizio di tutte le scuole e, poiché in questo giorno viene celebrato San Remigio (in quanto il 1º ottobre 1701 vi fu la traslazione delle sue reliquie da Lucca a Fosdinovo), i bambini di prima elementare (oggi scuola primaria) erano detti “remigini”.

In seguito l’inizio delle lezioni è stato anticipato a settembre e la data precisa lasciata alla decisione delle singole regioni.

Abbiamo visto ieri le molteplici proprietà salutari dei cavoli.

Per rimanere nella stagione autunnale, oggi vediamo quelle dei porri.

E’ un ortaggio rinfrescante, digestivo, adatto a tutti. Ha notevolissimi effetti diuretici, antinfiammatri e pure aperitivi, specie se adoperato in tisane. Secondo gli antichi romani, anche afrodisiaci: ma il poeta Marziale consigliava nel mentre, dopo averli mangiati, di tenere la bocca chiusa, a causa dell’alito.

Comunque contiene vitamine e sali minerali, che ne fanno un vero e proprio farmaco naturale. Protegge infatti il sistema nervoso; disinfetta l’intestino; ripulisce i reni e contiene sostanze che, oltre a combattere artrite e reumatismi, contribuiscono alle difese dell’organismo contro infezioni e raffreddori di stagione; abbassa la pressione e riduce la quantità di grassi contenuti in vene e arterie; infine – scusate se è poco – combatte l’invecchiamento della pelle.

Di solito se ne utilizza la parte bianca, ma andrebbe utilizzata anche quella verde.

La cottura ne riduce le proprietà: sarebbe bene consumarlo crudo, oppure cotto il minor tempo possibile.

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Proverbio salentino: PARU CERCA PARU

Chi è fatto in un modo frequenta chi è fatto come lui. Di solito, usato in senso vagamente canzonatorio, o dispregiativo.

Category: Costume e società