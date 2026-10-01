GIA’ DESTINATARIO DI UN ANALOGO PROVVEDIMENTO A SIRACUSA, NUOVO DECRETO DI ESPULSIONE DAL TERRITORIO NAZIONALE PER GIOVANE IMMIGRATO, FERMATO A LECCE CON CARICO DI DROGA

(Rdl) __________________ L’altra notte a Lecce città agenti della Polizia di Stato hanno fermato e poi denunciato un giovane di 25 anni, straniero, con precedenti, accusato di detenzione ai fini di spccio di sostanze stupefacenti, in concorso con un suo amico, che è rimasto ignoto essendo riuscito a scappare.

I poliziotti hanno notato in via Ascanio Grandi due giovani a bordo di un monopattino che, alla vista della pattuglia, hanno accelerato improvvisamente verso piazzetta Santa Chiara, procedendo a forte velocità tra i passanti e imboccando un passaggio pedonale.

E’ nato un inseguimento lungo le vie del centro storico, per cui è stato necessario l’intervento di una seconda volante. Durante la fuga, condotta a velocità sostenuta, contro mano e attraversando incroci senza rallentare, gli agenti hanno notato il passeggero del mezzo disfarsi di alcuni oggetti lanciandoli a terra. La corsa si è interrotta all’altezza di un incrocio dove il conducente ha perso il controllo del veicolo, facendo cadere entrambi gli occupanti.

Mentre il guidatore è riuscito a far perdere le proprie tracce a piedi, lasciando cadere un telefono cellulare durante la fuga, gli agenti sono riusciti a fermare il passeggero. Nonostante il tentativo di opporre resistenza contro i poliziotti, il venticinquenne è stato bloccato.

La successiva perquisizione personale ha dato esito negativo, ma il recupero dell’involucro lanciato poco prima ha permesso di rinvenire un pacchetto contenente 4,3 grammi di hashish e, a breve distanza, un ulteriore panetto della medesima sostanza del peso di circa 49,8 grammi.

A carico del giovane fermato è stato poi scoperto anche un provvedimento di espulsione emesso precedentemente dalla Questura di Siracusa, per cui è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione. All’esito dell’istruttoria, è stato emesso un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale firmato dal Questore di Lecce: pertanto è stato condotto presso un Centro di Permanenza per il Rimpatrio, in attesa di accompagnamento alla frontiera.

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