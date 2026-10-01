RAGAZZA VENTENNE DELLA PROVINCIA DI LECCE INDAGATA PER LE SUE ATTIVITA’ SOCIAL DI ISTIGAZIONE ALLA VIOLENZA

(Rdl) _________________ Questa mattina i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Lecce hanno eseguito un decreto di perquisizione personale, locale ed informatica,

emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura della Repubblica di Lecce, nei

confronti di una ragazza ventenne della provincia di Lecce, indagata per il reato di istigazione alla violenza e all’odio.

Nella perquisizione, le sono stati sequestrati tutti i dispositivi informatici nella sua disponibilità, che saranno oggetto di ulteriori analisi.



Il provvedimento odierno scaturisce a seguito dell’attività investigativa e di monitoraggio costante di internet, dei social network e delle app di messaggistica da parte delle forze dell’ordine per prevenire e reprimere reati.

La presenza della ragazza, attraverso il suo profilo social, era stato notato in alcuni gruppi e in particolare alcune chat in cui venivano promosse iniziative in cui si faceva costante istigazione all’odio razziale ed alla commissione di gesti violenti: in particolare, venivano esaltati episodi di attacchi armati e violenza all’interno degli istituti scolastici.



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