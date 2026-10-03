DUE PRESUNTI SPACCIATORI DI PARABITA ARRESTATI NELLA NOTTE A MORCIANO

(Rdl) ______________ Durante le quotidiane attività di controllo del territorio compiute dall’Arma, questa notte, a Morciano di Leuca, i Carabinieri di Salve hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 49 e un giovane di 28 anni, tutti e due di Parabita, con l’ accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono stati fermati intorno alla mezzanotte mentre viaggiavano a bordo di un’utilitaria. Nel corso del controllo, i militari hanno rinvenuto 38 grammi di sostanza verosimilmente stupefacente del tipo cocaina, già suddivisi in cinquanta dosi, occultati all’interno di un contenitore camuffato da comune bottiglietta d’acqua da mezzo litro e collocato in corrispondenza della leva del cambio, oltre a materiale utile al confezionamento delle dosi, e a 1.050 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio.

Il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce ha disposto per entrambi i domiciliari.





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