ALTRO INCIDENTE STRADALE MORTALE

(Rdl) ________________ Questa notte c’è stato un nuovo incidente mortale sulle strade salentine, avvenuto su via Leuca rione Castromendiano di Cavallino. La vittima è Alberto Russo, 41 anni, di Campi Salentina.

Per cause ancora da accertare, Fiat Punto che guidava e si è scontrata contro un camion della raccolta rifiuti. L’impatto è stato violento e per lui fatale. A causa della gravità delle lesioni riportate, è porto sul colpo. I sanitari del 118 accorsi sul posto non hanno poturo fare altro che constatarne il decesso.

Indagini dei Carabinieri in corso, per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le eventuali responsabilità.

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