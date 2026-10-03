I VECCHI LIBRI NON MUOIONO MAI / LA GRANDE ATTUALITA’ DI RAY BRADBURY

di Raffaele Polo _______________

Fahrenheit 451 è la temperatura (circa 233 °C) alla quale la carta dei libri brucia. Nel celebre romanzo distopico di Ray Bradbury del 1953, questo titolo simboleggia la distruzione sistematica della cultura, del pensiero critico e della libertà d’espressione.

È un libro incredibilmente attuale, perchè ci presenta una società che è molto simile alla nostra attuale. E riesce a indicare nel libro il nemico principale, quello da distruggere, per chi ambisca ad avere una esistenza come quella che avremo, tra poco, dominata completamente dall’Intelligenza Artificiale…

Ci sono molti passi ‘profetici’ in questo romanzo, e tutti molto aderenti alla nostra contemporaneità. Ma il più bello, il più significativo e pieno di speranza, per me, è quando i ‘ribelli’ (ovvero coloro che amano ancora i libri e la lettura) si riuniscono in un posto appartato, lontano da possibili incursioni, e ognuno dei presenti, recita a memoria il riassunto o ciò che ricorda di un libro, di un qualsiasi libro. Scambiando questi ricordi pieni di passione con gli altri ex lettori che, adesso, si sentono profondamente coinvolti da quella che era la cultura e il piacere di leggere, ormai rimasti solo un ricordo…

Io ho pensato spesso a quale libro avrei dato voce, sono tanti, tantissimi, a pensarci bene…

E ho deciso che, se mai succederà quanto raccontato da Bradbury, racconterò proprio questo libro che adombrava una terribile fine per la nostra civiltà, impegnata a raggiungere sempre più velocemente il baratro della insulsa illusione del benessere fisico e senza complicazioni….

La mia, la nostra opposizione a un mondo dove i pompieri bruciano i libri e le case hanno le pareti con grandi schermi che trasmettono in continuazione spettacoli e storie destinati esclusivamente ad un breve apprezzamento, intervallando con tutti i particolari della sterminata ‘cronaca nera’ di ogni giorno, sempre più presente, può avere un minimo di efficacia se, caparbiamente e a rischio della nostra stessa vita, ci opporremo a questo andazzo, conservando in gran segreto, dentro di noi, la voglia di leggere un libro, fuggendo lontano dal mondo che ci circonderà….

Prepariamoci, insomma. Ray Bradbury ce l’ha scritto settant’anni fa. Ed è come se il libro sia stato pubblicato proprio oggi….

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( 22 – continua )

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