MATTIA BALDASSARRE NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO DEL LECCE
(Rdl) __________________ L’U.S. Lecce comunica che il 9 ottobre verrà cooptato all’interno del CDA il Dott. Mattia Baldassarre con il ruolo di amministratore e componente del Comitato Esecutivo, con deleghe relative ai rapporti bancari, alla valorizzazione del brand, allo sviluppo delle attività commerciali e digitali al fine di promuovere, in modo strutturato, l’implementazione dei ricavi non sportivi.
Il dirigente salentino, originario di Lecce, dopo una brillante esperienza al Ravenna Calcio, andrà a completare il modello di governance scelto in estate dalla società che prevede una suddivisione delle funzioni tra le varie professionalità presenti all’interno del Comitato Esecutivo.
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