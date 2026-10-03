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ANCORA INCENDI NEL SALENTO, ANCORA SENZA RISPOSTA TANTE DOMANDE

| 3 Ottobre 2026 | 0 Comments

(g.p.) _________________ Sembrava un’emergenza superata, se non altro per il passare del grande caldo. Invece ieri pomeriggio ci sono stati ancora incendi nel Salento. Uno a ridosso della strada provinciale per Presicce – Specchia, chiusa al traffico per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. L’altro, più importante, in località Fondone, nei pressi della Lecce – San Cataldo (nella foto), una zona particolarmente e ripetutamente presa di mira dai piromani in questa estate terribile e funesta per tutto il Salento.

Qui l’intervento di uomini e mezzi di Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Arif è stato più lungo e complesso. Ancora una volta è arrivato da Lamezia Terme anche un Canadair.

Comunque, ammesso che l’emergenza sia superata, non si può dimenticare e fare finta che non sia successo nulla. Tante domande attendono ancora una risposta. ________________

LA RICERCA nei nostri articoli del 1 e del 21 settembre scorsi

SUGLI INCENDI IN PUGLIA SI ABBATTE IL CICLONE MARCO RIZZO, CHE CHIEDE L’ISTITUZIONE DI UNA APPOSITA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA “su chi appicca, su chi ci guadagna, sul piano antincendio, sugli aerei”

DOPO TRE SETTIMANE MANCANO ANCORA I RISULTATI DELLE ANALISI SUGLI EFFETTI DELL’INCENDIO ALL’ECOCENTRO DI LEQUILE: TANTE LEGITTIME DOMANDE SONO RIMASTE SENZA RISPOSTA

Category: Cronaca

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