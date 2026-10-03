ANCORA INCENDI NEL SALENTO, ANCORA SENZA RISPOSTA TANTE DOMANDE

(g.p.) _________________ Sembrava un’emergenza superata, se non altro per il passare del grande caldo. Invece ieri pomeriggio ci sono stati ancora incendi nel Salento. Uno a ridosso della strada provinciale per Presicce – Specchia, chiusa al traffico per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. L’altro, più importante, in località Fondone, nei pressi della Lecce – San Cataldo (nella foto), una zona particolarmente e ripetutamente presa di mira dai piromani in questa estate terribile e funesta per tutto il Salento.

Qui l’intervento di uomini e mezzi di Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Arif è stato più lungo e complesso. Ancora una volta è arrivato da Lamezia Terme anche un Canadair.

Comunque, ammesso che l’emergenza sia superata, non si può dimenticare e fare finta che non sia successo nulla. Tante domande attendono ancora una risposta. ________________

LA RICERCA nei nostri articoli del 1 e del 21 settembre scorsi

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