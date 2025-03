MEDICO MUORE PER MALORE IMPROVVISO

(e.l.) ____________ Forse propriamente non si può definire ‘morte sul lavoro’, come i tanti incidenti che purtroppo accadono a cadenza quasi quotidiana in tutta Italia, ma i suoi colleghi parlano dello stress cui sono sottoposti quale causa del decesso.

Ieri sera a Racale Francesco Sergi, 63 anni, medico in servizio alla Guardia Medica del suo paese, è stato colto da un malore improvviso, mentre stava andando a fare una visita domiciliare, ed è morto stroncato da un infarto.

Category: Cronaca