RAPINA VIOLENTA IN TABACCHERIA

(e.l.) ___________ Ieri sera a Melissano c’è stata una rapina violenta nella tabaccheria di Fernando Scozzi, 52 anni. L’uomo si è ribellato all’intimazione di consegnare il denaro della cassa fattagli da tre giovani, armati e a volto travisato, che hanno fatto irruzione nel locale all’improvviso, prima della chiusura.

Al rifiuto, i rapinatori lo hanno ripetutamente colpito alla testa, per poi fuggire a bordo di una utilitaria, senza portare via i soldi.

Il commerciante è stato soccorso e portato al Pronto Soccorso dell’ospedale Francesco Ferrari di Casarano.

L’auto usata per la fuga, una Seicento Fiat, risultata rubata, è stata trovata poco dopo a Felline bruciata.

Indagini dei Carabinieri di Casarano (nella foto) in corso.



