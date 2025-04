OPERAZIONI DI CONTROLLO DEL TERRITORIO IN PROVINCIA DI LECCE

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ___________

INVESTE AGENTE DI POLIZIA LOCALE. INDIVIDUATO E SEGNALATO DAI CARABINIERI.

2 ARRESTI PER TENTATO FURTO. SEGNALAZIONI AMMINISTRATIVE – PATENTI RITIRATE.

SANZIONI ANCHE IN TEMA DI SICUREZZA SUL LAVORO.



È stato individuato e segnalato il presunto responsabile del sinistro avvenuto nei pressi dello stadio comunale al termine della partita Lecce – Roma. Coinvolto un agente della Polizia Locale rimasto ferito. Questo e non solo nell’ambito dell’incisiva operazione effettuata dai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce nel corso dell’ultimo week-end. Servizio finalizzato in particolar modo al contrasto dei reati predatori e al consumo inconsapevole di alcol e stupefacenti. 2 giovani arrestati per tentato furto, 5 segnalati alla competente autorità per uso illecito di sostanze stupefacenti e 2 le patenti ritirate per guida con tasso alcolemico oltre i limiti. Sono state oltre 130 le persone controllate e 80 i veicoli. Monitorate anche una decina di attività commerciali e comminate sanzioni amministrative per diverse migliaia di euro.



Agente di Polizia Locale investito da un conducente 47enne salentino, risultato positivo all’alcoltest. È quanto emerso da una prima ricostruzione effettuata dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lecce, chiamati ad intervenire nei pressi dello stadio “Via del Mare” del capoluogo salentino, la sera di sabato scorso, al termine della partita Lecce – Roma.



Si tratta di un salentino che, alla guida della propria utilitaria, avrebbe investito l’agente procurandogli lesioni personali tanto da vederlo costretto a ricorrere alle cure mediche. Il malcapitato infatti è stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce dove gli è stata riscontrata una prognosi di giorni 15. Nel corso dei controlli i militari hanno sottoposto il conducente alle previste verifiche attraverso lo strumento alcoltest al quale lo stesso è risultato “positivo”. Oltre all’immediato ritiro della patente con conseguente segnalazione alla Prefettura di Lecce, all’uomo è costata anche la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria.



Questo e altro ancora il frutto della vasta operazione che ha visto impegnati i Carabinieri delle Compagnie di Lecce e Casarano nel corso dell’appena trascorso week-end. Proprio i militari di

quest’ultima hanno arrestato, nella flagranza di reato, due giovani salentini poiché ritenuti presunti responsabili di tentato furto aggravato. Si tratta di un 24enne e di un 26enne, già noti che, nel corso di specifico servizio, sono stati sorpresi con le “mani nel sacco” all’interno di un villaggio turistico ubicato sul litorale ionio.



Ad allertare gli uomini dell’Arma, alcuni passanti che hanno notato i due intenti a caricare su un’autovettura infissi in alluminio. Immediato e tempestivo l’intervento dei militari della Compagnia casaranese che riuscivano a bloccare i due. Attraverso una celere attività info-investigativa condotta nell’immediatezza, gli uomini dell’arma sono riusciti a risalire alla provenienza della presunta refurtiva composta da 3 finestre a doppio battente e quattro porte finestre, successivamente restituite al legittimo proprietario. Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe stato asportato da uno degli appartamenti situati all’interno della struttura.

Al termine delle operazioni i due sono starti arrestati e, come disposto dal P.M. presso la Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini, il più giovane è stato sottoposto alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari mentre per il secondo si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Lecce.



Reati contro il patrimonio e non solo. Anche in tema di sicurezza stradale e lotta all’uso sconsiderato di sostanze stupefacenti e/o alcooliche, i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce pongono quotidianamente la massima attenzione.

Proprio in tale contesto operativo, i militari delle Compagnie di Lecce e Casarano hanno effettuato specifici e mirati controlli su tutto il territorio di rispettiva competenza. Nel corso delle verifiche sono state controllate oltre 130 persone e circa 80 veicoli con conseguenti contestazioni per varie violazioni del Codice della Strada. 2 le patenti ritirate per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche.

In tale contesto operativo, inoltre, 5 giovanissimi sono stati segnalati alla competente autorità amministrativa poiché trovati in possesso di sostanze presumibilmente stupefacenti del tipo marijuana, hashish ed in un caso anche cocaina.



Sicurezza stradale ma anche controlli alle attività commerciali e rispetto delle normative in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro. Al setaccio degli uomini dell’Arma, infatti, anche 9 esercizi commerciali, 3 dei quali risultati non perfettamente in linea con la normativa vigente. A carico dei rispettivi proprietari sono state comminate sanzioni amministrative per diverse migliaia di euro con conseguente segnalazione alla competente autorità amministrativa.



È importante sottolineare che tutti i procedimenti si trovano nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

Lecce 01.04.2025.

