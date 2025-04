ALLONTANATI DUE TRUFFATORI

Report della Questura di Lecce ___________

Emessi due fogli di via obbligatori con effetto immediato per due truffatori napoletani che tentavano di raggirare un anziana di Surbo(LE)

Nei giorni scorsi sono stati emessi dal questore della provincia di Lecce 2 fogli di via obbligatori per 4 anni, destinati a un uomo e una donna di Napoli, che nel comune di Surbo hanno tentato di mettere a segno l’ennesima truffa in danno di un anziana signora. La donna veniva contattata telefonicamente e col solito stratagemma del finto carabiniere che inventava la storia di un incidente stradale, provocato dal figlio della stessa, le facevano credere che per evitargli la prigione doveva consegnare una somma di 5000 euro in contanti o in monili d’oro. Ovviamente la signora acconsentiva e si accordavano che da lì a poco sarebbe passato un suo collega a prendere i valori concordati.

Il caso ha voluto che proprio il figlio della vittima rispondesse alla chiamata e che, percependo la truffa, teneva al telefono il sedicente carabiniere allertando nel frattempo il 112. Intervenivano i carabinieri sorprendendo il truffatore in flagrante, un 45enne di Napoli e la sua complice di 47 anni, anche lei napoletana che lo attendeva in macchina. I 2 sono stati denunciati.

Considerata la recrudescenza dei reati di truffa perpetrati in danno di anziani negli ultimi periodi, che ha creato un vero e proprio allarme sociale, il questore di Lecce a seguito dell’istruttoria della Divisione Anticrimine, ha emesso immediatamente 2 fogli di via obbligatori di 4 anni per ognuno dei due complici che ha intimato loro di lasciare il territorio di Surbo entro 2 ore dalla notifica del provvedimento, tenendo conto del fatto che gli stessi non avevano alcun motivo che ne giustificasse la loro presenza e per evitare che i due potessero continuare le condotte illecite in danno di altre vittime.

Lecce, 1 aprile 2025

Category: Cronaca