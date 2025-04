PER RIDURRE L’INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO IN CASA

Comunicazione giornalistica delle Edizioni Terra Nuova _________

RIDURRE L’INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO IN CASA (Edizioni Terra Nuova, 144 pagg. 15 euro).

Con un’appendice dedicata ai lati oscuri della tecnologia wireless e all’incremento dell’elettrosensibilità a cura del dottor Fausto Bersani Greggio, membro del comitato scientifico di ISDE, Associazione Medici per l’Ambiente.

A differenza di altre forme di inquinamento, quello elettromagnetico

è invisibile e praticamente ubiquitario. Eppure ha un impatto notevole

sulla nostra salute, sul Pianeta e sulla nostra qualità di vita.

Questo libro illustra i diversi campi elettrici e magnetici esistenti

e, soprattutto, fornisce le chiavi per misurare questi campi autonomamente, con un semplice rilevatore.

Una volta effettuate le misurazioni, spesso sono sufficienti pochi interventi mirati basati sul buon senso per ridurre significativamente l’inquinamento elettromagnetico in casa, migliorando così la nostra salute fin da subito,

a partire dalla qualità del sonno.



In questo libro troverete:

• un po’ di teoria e tanta pratica

• una panoramica dei diversi campi da misurare e una selezione dei rilevatori più facili da usare

• gli strumenti per conoscere e capire il vostro impianto elettrico

• una metodologia per identificare le fonti di inquinamento

• un appello per una maggiore sobrietà digitale: i dati e le possibili soluzioni

• un’appendice dedicata ai lati oscuri della tecnologia wireless e all’incremento dell’elettrosensibilità a cura di Fausto Bersani Greggio.

