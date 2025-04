SEQUESTRATO LIQUIDO PER SIGARETTE

Report della Questura di Brindisi ________

POLIZIA DI STATO DI BRINDISI: SEQUESTRATE OLTRE 1300 CONFESIONI DI LIQUIDO PER SIGARETTE ELETTRONICHE. DENUNCIATO UN MESAGNESE.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

A seguito di un controllo amministrativo presso un esercizio commerciale di Mesagne, la Polizia di Stato di Brindisi, con la collaborazione di personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Brindisi, ha denunciato un uomo che, senza qualsivoglia Scia, autorizzazione o licenza, ha adibito un box per la vendita di liquido da inalazione con o senza nicotina per dispositivi da inalazione c.d. “sigarette elettroniche” in violazione alle vigenti normative sui tabacchi lavorati.

Al termine degli accertamenti amministrativi, gli agenti dell’Ufficio Polizia Amministrativa del Commissariato di P.S. di Mesagne (nella foto, ndr) hanno chiuso amministrativamente il locale e hanno sequestrato oltre 1300 flaconi contenenti liquido da inalazione con e senza nicotina, per circa 23kg, tutti privi del contrassegno del Monopolio Fiscale, superiore al limite stabilito dalla normativa vigente con la configurazione, pertanto, del reato di “Contrabbando di Tabacchi Lavorati”, altre alla quantità di circa kg 8 di liquido da inalazione munito di contrassegno ma posto in vendita da persona non munita della prescritta Autorizzazione.

Pertanto, visti i chiari elementi di reità, l’uomo è stato deferito all’A.G. per i reati di sottrazione all’accertamento e/o al pagamento dell’Accisa sui Tabacchi Lavorati superiore a 15 kg convenzionali – c.d. “contrabbando di tabacchi lavorati” e per “vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione”, oltre che per “Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire in totale difformità e/o con variazioni essenziali con utilizzo improprio del locale destinato a “passo carrabile”.

Brindisi, 1 aprile 2025

Category: Cronaca