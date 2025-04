“Il Superbonus 110% sta costando caro”

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Da Roma l’Associazione dei Consumatori Codici ci manda il seguente comunicato ___________

Codici: problemi senza fine con il Superbonus 110%

Ancora segnalazioni dai cittadini, prosegue l’azione legale per i risarcimenti

Un volano per l’economia, il settore edilizio e l’efficientamento energetico delle abitazioni. Questo era l’obiettivo del Superbonus 110%, che sembra però sia rimasto su carta.

Il provvedimento inserito nel Decreto “Rilancio” del 2020, infatti, sta costando molto a tanti cittadini sia in termini economici che di disagi. Lo dimostrano le segnalazioni che continuano ad arrivare agli Sportelli dell’associazione Codici, che ha avviato una campagna di assistenza per sbloccare situazioni di stallo e cercare di recuperare i soldi spesi per interventi incompiuti o mai iniziati.

“In questi mesi – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – siamo venuti in contatto con una realtà difficile e complicata. Si sono rivolti alla nostra associazione cittadini alle prese con cantieri abbandonati da ditte che improvvisamente hanno fatto perdere le loro tracce, con lavori pagati ma mai partiti, con interventi che avrebbero dovuto apportare dei miglioramenti a livello energetico ed anche di sicurezza che però non si sono verificati. Sono situazioni molto delicate.

Prima di tutto c’è il danno economico, dovuto anche al fatto che in alcuni casi i cittadini hanno sostenuto ulteriori spese per completare le opere o rifarle del tutto perché realizzate male. Poi c’è il discorso dei disagi dovuti al fatto di trovarsi in abitazioni con lavori in corso o da ultimare”.

Per rimediare a queste situazioni, l’associazione Codici ha avviato un’azione legale che punta ad ottenere un risarcimento per i danni ed i disagi subiti. I cittadini in difficoltà a causa del Superbonus 110% possono fare una segnalazione e richiedere assistenza telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

