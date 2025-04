PROVVEDIMENTI DEL QUESTORE DI LECCE

Report della Questura di Lecce ___________

LECCE: IL QUESTORE EMETTE PER LA PRIMA VOLTA 5 DASPO “FUORI CONTESTO”

Daspo per la durata totale di 9 anni a 5 soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Uno della durata di anni 4, due della durata di anni 3, uno della durata di anni 2 e uno della durata di anni 1.

Il Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive c.d. “Fuori contesto” viene emesso nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuni reati ritenuti dall’ordinamento di particolare allarme sociale.

I 5 destinatari dei provvedimenti sono stati individuati e ritenuti socialmente pericolosi, in base alla normativa di settore, poiché ritenuti a vario titolo responsabili di reati inerenti gli stupefacenti, contro la persona, in materia di armi nonché per associazione di tipo mafioso, come emerso dalle evidenze investigative cristallizzate nell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Lecce del 15 novembre u.s. ed eseguita dalla Squadra Mobile in data 20 novembre u.s., che ha condotto all’arresto o alla denuncia di ben 35 soggetti in totale, tra cui i cinque destinatari dei suddetti daspo.

Le condotte tenute dai cinque, consentono di formulare un giudizio di pericolosità grave, attuale e concreto che impone l’emissione di provvedimento idoneo a preservare l’incolumità pubblica in contesti sociale anche diversi da quelli in cui i comportamenti pregressi sono stati tenuti, considerati dal Legislatore altamente sensibili come quelli delle manifestazioni sportivi. Da questo, la dicitura “fuori contesto”.

Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.

Lecce, 8 aprile 2025

