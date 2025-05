APPELLO AL CONSUMO CONSAPEVOLE

Codici: il consumo consapevole può fare la differenza. Dagli acquisti alle recensioni, sono tante le azioni in grado di incidere

L’associazione Codici richiama l’attenzione sul consumo consapevole e sulla possibilità di fare la differenza nella ricerca di un mondo sostenibile. Siamo abituati a pensare che consumare sia inevitabile, ma in realtà non tutto quello che desideriamo ci serve davvero.

Rinunciare ad un acquisto superfluo è una scelta silenziosa, ma potente. Significa ridurre la domanda, alleggerire la produzione ed evitare rifiuti futuri. Acquistare online, ad esempio, è comodo, fare un reso sembra una soluzione semplice. C’è, però, un aspetto che spesso viene ignorato o sottovalutato. Una parte significativa dei prodotti restituiti non viene rimessa in vendita, ma viene distrutta. Tra logistica complessa e costi di controllo, per molte aziende gestire il reso costa più che eliminarlo.

Il danno è evidente se pensiamo ai prodotti elettronici. Crescono più in fretta di qualunque altro tipo di scarto e lo smaltimento è complesso, spesso tossico e raramente sostenibile. Dare nuova vita a ciò che non viene utilizzato, vendendolo, donandolo o riciclandolo correttamente, è un gesto semplice, che fa bene a tutti. Anche scrivere una recensione può sembrare un gesto banale, ma non è così. Segnalare un prodotto davvero sostenibile aiuta quel tipo di consumo a crescere. Denunciare un acquisto che di green ha solo il claim protegge altri da compiere una scelta sbagliata.

Da qui l’invito dell’associazione Codici ad un consumo consapevole. Le nostre scelte quotidiane, anche quelle che possono sembrare invisibili, possono contribuire a costruire un futuro sostenibile.

Roma, 13 maggio 2025

